Adana'da esksi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
|01 Temmuz 2020 11:13
|Yazdır
Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık T.Ş. ve avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.
Terör örgütü üyesi olmadığını savunan T.Ş, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock kullanıcısı değilim. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.
Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.
Mahkeme heyeti, sanık T.Ş'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|FETÖ'cü eski Vali Yardımcısı 'Terör zararı' gösterip devleti dolandırmış
01 Temmuz 2020 11:46
|İçişleri: 9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
01 Temmuz 2020 10:38
|Ameliyat paraları FETÖ'ye gitmiş
01 Temmuz 2020 09:43
|Balıkesir'de FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli adli kontrolle serbest
01 Temmuz 2020 09:30
|Zekeriya Öz'ün CIA bağlantısı ortaya çıktı
01 Temmuz 2020 09:18
|Emekli astubay kendisini yakan FETÖ'cü savcıyı Almanya'da buldu
01 Temmuz 2020 09:00
|'Ahlaksız paylaşımları yapanların FETÖ'cü olduğu tespit edildi'
01 Temmuz 2020 07:55
|Bataklık baronlarının FETÖ ayağı araştırılıyor
01 Temmuz 2020 06:40
|4 ilde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
30 Haziran 2020 21:31
|Daire Başkanlığı bombalayan pilot delilleri inkar etti
30 Haziran 2020 21:06