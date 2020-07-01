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Adana'da esksi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
 01 Temmuz 2020 11:13
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Adana'da esksi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Adana'da, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık T.Ş. ve avukatı katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini ileri sürdü.

Terör örgütü üyesi olmadığını savunan T.Ş, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock kullanıcısı değilim. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın üzerine atılı "terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti, sanık T.Ş'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Anadolu Ajansı
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