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Mecliste başkanlık seçimi süreci başlıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle TBMM Başkanı seçimi için 5 günlük adaylık başvuru süreci yarın başlayacak- Başkanlık seçimi 7 Temmuz'da yapılacak
 01 Temmuz 2020 11:40
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Mecliste başkanlık seçimi süreci başlıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması nedeniyle 27. Dönem ikinci devre başkanlık seçimi için süreç başlıyor.

Meclisin yeni başkanının seçimi için adaylık süreci yarın başlayacak. Adaylar, başvurularını 5 gün içinde Meclis Başkanlığına sunacak.

TBMM Genel Kurulu, 7 Temmuz Salı günü yeni TBMM Başkanı'nı seçmek üzere toplanacak.

Anayasa hükümlerine göre, başkanlık için bir yasama döneminde iki seçim gerçekleştiriliyor. İlk seçilenin görev süresi iki, ikinci devre için seçilenin görev süresi o yasama döneminin sonuna kadar devam ediyor.

TBMM Başkanlığı seçimi gizli oyla yapılacak. Birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak.

Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan aday, Başkan seçilmiş olacak.

- Meclis Başkanları

TBMM Başkanlığını bugüne kadar 29 milletvekili üstlendi. Mustafa Şentop'un dışında diğer adaylardan birinin seçilmesi halinde, bu kişi 30. başkan olacak.

TBMM'nin ilk başkanı ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana görev yapan başkanlar arasında en uzun süre görevde kalan Mustafa Abdülhalik Renda oldu. İlk kez 1935'te başkan seçilen Renda, 1946'ya kadar kesintisiz yeniden seçilerek 11 yıl görev yaptı.

En kısa süre görev yapan TBMM Başkanı ise 2 ay 1 haftalık göreviyle İsmet Sezgin oldu.

En fazla TBMM Başkanı çıkaran il İstanbul oldu. Cumhuriyet tarihi boyunca seçim çevresi İstanbul olan Ali Fethi Okyar, Kazım Karabekir, Ferruh Bozbeyli ve İsmail Kahraman TBMM Başkanlığı görevini üstlendi.
Anadolu Ajansı
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