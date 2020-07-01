1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gençlik ve Spor Bakanlığından Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 2002'de Düzce'deki yurt sayımız 2'ydi, şu an itibariyle 13'e çıktı. Yaklaşık 900'den 10 bin kapasiteye çıktık. Sadece yurtlarımız değil, Düzce'de bu manada spor tesislerimiz 12'yken şu an 34. İnşallah, bugün bu tesisleri yeni bir aşamaya hep birlikte getireceğiz"
 01 Temmuz 2020 11:48
Yazdır
Gençlik ve Spor Bakanlığından Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır ve Ayşe Keşir ile ilçe belediye başkanlarını kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleşen görüşmede, Düzce'ye yapılacak gençlik ve spor yatırımlarını kapsayan protokollere imzalar atıldı.

Bakan Kasapoğlu, bakanlık olarak yeni normalleşme sonrası hiç durmadan çalışmalara devam ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün günlerden Düzce. Bakanlık olarak yeni normalleşme süreci sonrası hiç durmadan aşamalarımızı daha yukarı taşıma adına protokollerimizi geçtiğimiz hafta başlattık. Medeniyetin beşiği, hem insanı hem tabiatıyla eşsiz bir ilimiz için bugün itibariyle hem spor hem gençliğimiz adına hayırlı bir protokolü hep birlikte gerçekleştireceğiz. Yapacağımız çalışmaların gerek gençliğimiz gerekse sporumuz noktasında Düzce'miz, yarınlarımız için hayırlar, bereketler getirmesini temenni ediyorum."

Pandemi sürecinde tüm dünyaya ülke olarak örnek bir görüntü sergilediklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin özellikle sağlık altyapısını, pek çok anlamda 18 yılda sahip olduğu eğitimden ulaştırmaya, ekonomiden sanayiye spora kadar altyapısıyla bu süreçte tekrar görme, test etme imkanına sahip olduk. Bakanlık yurtlarımızın, öğrenciler için gerektiğinde ülkenin tüm evlatları için yuva olacağını ispat ettik. Karantina sürecinde 80 bine yakın yurttaşımızı ülkemizin dört bir yanında misafir ettik. Bunlardan biri de Düzce'ydi. 2002'de Düzce'deki yurt sayımız 2'ydi, şu an itibariyle 13'e çıktı. Yaklaşık 900'den 10 bin kapasiteye çıktık. Sadece yurtlarımız değil, Düzce'de bu manada spor tesislerimiz 12'yken şu an 34. İnşallah, bugün bu tesisleri yeni bir aşamaya hep birlikte getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sayesinde kurumlar arasında işbirliğinin arttığını vurgulayan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu güzel tabloyla yakalacağımız sinerjiyle birlikte, yarınların yıldızlarını şampiyonlarını birlike yetiştireceğiz. Düzce en güzel potansiyele sahip vilayetlerimizden biri. Her bir gencimizi kazanma adına tesislerimizi, 7/24 hizmet felsefesiyle vatandaşlarımızla buluşturacağız. Düzce'mizin insanlarının, belediyelerimizin her daim yanındayız. Kabine toplantısı sonrası, Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi bugün gençlik ve spor bakanlığı olarak sivil toplum örgütlerimize yönelik proje destek çağrısına çıkıyoruz. Burada gönüllülükten kişisel gelişime, fiziksel aktiveden kitap, kahve ve kültür sanat projelerine, yenilikçi fikirlere, çevre ve hayvan hakları konusunda duyarlılığa kadar pek çok noktada sivil toplum örgütlerimizin, bugün itibariyle bu proje çağrımıza en güzel şekilde katılacaklarına ve katkı sunacaklarına inanıyoruz. Bu anlamda Düzce'mizdeki değerli sivil toplum kuruluşlarımızın bu çalışmaya katılamaya davet ediyorum."

Yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini aktaran Kasapoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere çizmiş olduğu vizyon, güçlü liderliği ve kurumlarımız arasındaki hakikaten güçlü işbirliğiyle bu yatırımları her geçen gün artıracağız. İnancımızı , gücümüzü diri tutacağız. Yolumuz uzun, bu bir başlangıç. Milletimiz her şeyin iyisini hakediyor. Her gün bir adım ileriye gitme felsefesiyle, taş üstüne taş koymaya, alın teri dökmeye devam edeceğiz. Protokollerimiz Düzce'miz için, milletimiz için hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Protokoller kapsamında Düzce merkez ile ilçeler Çilimli, Akçakoca, Cumayeri, Gölkaya ve Yığılca'da yapılacak yatırımlar şunlar:

- 1 adet nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası

- 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapımı

- 5 adet gençlik merkezi yapımı

- 5 adet cep gençlik merkezi yapımı

- Bireysel sporlar için 5 adet cep spor salonu yapımı

- 1 adet tenis kortu yapımı

- Futbol sahası ve stadyumdan oluşan 2 adet spor tesisinin bakım ve onarımının tamamlanması yatırımların hayata geçirilmesi
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
01 Temmuz 2020 13:09		 Bitlis'te bir apartman karantinaya alındı
01 Temmuz 2020 12:35
Arnavutköy'de maske cezasına kıyafetini çıkarıp tepki gösterdi
01 Temmuz 2020 11:21		 Açık tütün satana, alana ve içene 6 yıl hapis cezası geldi
01 Temmuz 2020 07:15
Kanal'ın çevresine üç kat sınırı
01 Temmuz 2020 06:50		 Şehir Üniversitesi öğrencilerinin kazanılmış hakları korunacak
30 Haziran 2020 21:27
Antalya Havalimanı'nda Kovid-19 laboratuvarı açıldı
30 Haziran 2020 21:21		 YÖK açıkladı... Şehir Üniversitesi öğrencileri ne olacak?
30 Haziran 2020 20:29
YKS adaylarının eğitim bilgilerini güncelleme işlemleri başladı
30 Haziran 2020 19:14		 Milli Piyango'da Sisal Şans dönemi 1 Ağustos'ta başlıyor
30 Haziran 2020 19:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:33 - Kovalamacada ağır yaralanan polis memuru şehit oldu13:29 - Bakan Albayrak: Veriler haziranın mayıstan daha pozitif olduğunu gösteriyor13:26 - İstanbul Havalimanı'nda Koronavirüs Test Merkezi kuruldu13:16 - Memurun gözü haziran enflasyonunda13:11 - Borsa, günün ilk yarısında geriledi13:09 - Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
13:07 - Uzmanlardan 'siyah maske' uyarısı: Koruyuculuğu yok12:48 - Maltepe'de boşandığı eşi tarafından silahla vurulan kadın, tedaviye alındı12:36 - Gün ortası döviz fiyatları12:35 - Bitlis'te bir apartman karantinaya alındı12:24 - Bakan Karaismailoğlu'ndan Kabotaj Bayramı mesajı12:18 - 'Sosyal medya mecralarının kontrol edilmesini istiyoruz'
12:14 - Yerli hava savunma sistemi 'Sungur' göreve hazır12:11 - Gram altın yükselişte: 394 TL seviyelerinde12:03 - 15 Temmuz paralarına açıklama12:00 - Yargı; Proje okulları yönetici seçiminde atama kriterleri belirlenmelidir12:00 - Kurbanlık sayısında sıkıntı yok
11:51 - MEB ile Turizm Bakanlığı arasında 'sanat eğitimi' protokolü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin, motorin ve LPG'ye bu gece zam geliyor
Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili açıklama
KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı
İkranur, derede boğularak hayatını kaybetmiş
1 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
'Ahlaksız paylaşımları yapanların FETÖ'cü olduğu tespit edildi'
Bu üniversitenin, kişiye özel ilanlarına dur diyecek bir kurum yok mu?
Açık tütün satana, alana ve içene 6 yıl hapis cezası geldi
'Esad iktidarı bırakıp, o ülkeye sığınacak'
Emekli astubay kendisini yakan FETÖ'cü savcıyı Almanya'da buldu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çin'de yeni grip virüsü ortaya çıkması 2
dislike atan dislike'lanır 2
dudağın kenarında çıkan sivilce 1
b12 vitamini eksikliği 2
Dişini sıkmak 1
04.07.2020 antalyaspor vs başakşehir maçı 1
kısa çalışma ödeneği 2
30.06.2020 istanbul şehir üniversitesi'nin kapatılması 2
din savunucularının insanları dinden soğutması 3
yangın var 1
SON İLANLAR
Eskişehir Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldız Tekinik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Hükümlü İşçi Alacak
Akdeniz Üniversitesi 25 İşçi Alacak
Ege Üniversitesi sözleşmeli 309 sağlık personeli alacak
Fırat Kalkınma ajansı 6 personel alacak
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi sözleşmeli 6 personel alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam