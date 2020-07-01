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İstanbul Havalimanı'nda Koronavirüs Test Merkezi kuruldu

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara 110 lira karşılığında koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için merkez kuruldu. Numuneler, terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar 2 saat içinde yolcuya teslim edilecek.
 01 Temmuz 2020 13:26
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İstanbul Havalimanı'nda Koronavirüs Test Merkezi kuruldu

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen ve yurt dışına giden yolculara 110 lira karşılığında koronavirüs (Kovid-19) testi yapılması için merkez kuruldu. Numuneler, terminaldeki laboratuvarlarda incelenerek, sonuçlar 2 saat içinde yolcuya teslim edilecek.

Koronavirüs ile mücadelede alınan önlemler kapsamında İstanbul Havalimanı'nda koronavirüs test merkezi kuruldu.

Kullanıma hazır hale getirilen test merkezi sayesinde dış hatlar terminalinde iki ayrı noktada toplam 5 bin metrekarelik alanda gelen ve giden yolcular PCR testi yaptırabilecek. İstanbul Havalimanı'nda kurulan merkezde aynı zamanda yolculardan boğaz ve burundan alınan sürüntüler, yine burada bulunan laboratuvarda işlenerek sonuçlar hızlı bir şekilde yolcuya ulaştırılabilecek.

- Sonuçlar 2 saatte yolculara bildirilecek

Türkçe ve İngilizce olarak mail üzerinden gönderilecek ya da çıktı olarak da verilebilecek testleri hem yurt dışına çıkacak hem de yurt dışından Türkiye'ye giriş yapacaklar yolcular yaptırabilecek.

İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere, basın mensuplarına yaptığı açıklamada test merkezinin dış hatlarda iki ayrı noktada kurulan toplam 5 bin metrekarelik alanda, günlük 40 bin test yapılabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Mere, test merkeziyle ilgili olarak gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak talepleri doğrultusunda İstanbul Havalimanı'nda yurt dışından gelen veya yurt dışına çıkan yolculardan PCR testi yaptırmak isteyen yolcular için test merkezi kurulduğunu belirtti.

Mere, şunları kaydetti:

"50 adet numune alma kabinimiz var. Saatlik kapasitesi 2 bin. 24 saatte 38-40 bin test yapılabilir. Türkiye'de hiçbir havalimanında kurulu bir laboratuvar yok. Sürüntü veren yolcuların test işlemleri için numuneler herhangi bir hastaneye gönderilmeyecek, burada kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılacak. Bu bize büyük bir zaman kazandıracak. Bulunduğumuz alan 4 bin metrekare. Ayrıca terminalin kara (bilet ve bagaj işlemlerinin yapıldığı alan) tarafında da bin metrekarelik bir alan kuruldu. Toplam 5 bin metrekarelik alanda bu hizmeti vereceğiz. Hem gelen yolcuya hem giden yolcuya test yapabilecek şekilde hazırlıklarımız tamamlandı."

- Test ücreti 110 lira

Fatih Mere, Sağlık Bakanlığının belirlediği doğrultuda PCR testlerinin ücretinin 110 lira olacağını ifade ederek, "Bizim buradan bir gelir beklentimiz yok. Tamamen yolcuların en kısa sürede testlerini yaptırıp stressiz bir şekilde uçuşlarına devam edebilmeleri için sunduğumuz bir hizmet. İlk etapta yolcular gelmeden önce 520 personelimize burada test yaptırdık. Tamamı negatif çıktı. O testlerde gördük ki yaklaşık 2 saatte bu testin sonuçları sisteme düşecek ve yolculara ulaştırılabilecek." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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