Bakan Albayrak: Veriler haziranın mayıstan daha pozitif olduğunu gösteriyor

BİLİŞİMLE ÜRETİM İÇERİK GELİŞTİRME EKİBİNE ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ YAPACAK Bilişimle Üretim İçerik Geliştirme Ekibine dahil olmak isteyen adaylar içerisinden öncelikli olarak Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinden olmak üzere, Ek-2'de belirtilen kriterlere göre ekip üyeleri seçilecek olup, adayların https://www.eba.gov.tr/basvuru adresinden 01 Temmuz 2020 tarihine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.