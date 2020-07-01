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Bakan Albayrak ve eşine yönelik sosyal medyadaki çirkin paylaşıma sert tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın çocuk sevincine sosyal medyadan gelen çirkin paylaşımlara gelen tepkiler büyüyor. CNN Türk canlı yayınında ekrana gelen siyasi isimler tepkilerini dile getirdi.
 01 Temmuz 2020 13:45
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CNN Türk canlı yayınına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın açıklamaları şu şekilde:

Mesele takibimizde. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren bu yaklaşımı sergileyenleri kınıyorum, lanetliyorum. Bunu yapanların da sonuna kadar hukuk çerçevesinde hesaplaşacağımızı ifade etmek isterim. Türkiye'nin ceza hukuku ortada. Sosyal medya ile ilgili bu olayların arka planında saldırıyı yapanların yaptıkları yanına kar kaldı anlayışı var.

Sosyal medyanın orada işlenen suçlar nerede cereyan ederse etsin TCK'da bunun karşılığı var. Bu konuda bir tartışma yok. Mesele yargılama hukukunun, suçun ve suçlunun takip edilmesi ile ilgili konuyu konuşuyoruz. burası sosyal medya, herkesin yaptığı yanına kalır anlayışını devre dışı bırakarak yüz yüze işlenen suçlarda nasıl bir soruşturma yapılıyorsa öyle yapılması lazım. Öyle bir düzenleme yapılması lazım ki hangi mecrada olursa olsun bir kişi sosyal medya üzerinden bir suç işlerse şikayete bağlı ya da değil soruşturma başladığında ilgili kişileri tespit etmemiz lazım. Bu çok önemli. Bunları tamamen ortadan kaldıracak bir yasal düzenlemeyi hayata geçirmemiz lazım.

Almanya bu tür sosyal medya veri tabanlarının Almanya'da kurulmasını istedi. Türkiye'de eğer sosyal medya üzerinden bir mağduriyeti konuşuyorsak, zannediyorsak bu Türkiye'nin meselesidir. Hayır. Küresel anlamda ceza hukukunun uğraştığı bir konuyu konuşuyoruz.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise şu ifadelerde bulundu:

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: MHP olarak bu konuda kanun tekliflerimiz de var. Artık bu Türkiye'nin önemli bir sorunu halinde. Sosyal medya terörü diyebileceğimiz, kişilerin hak ve hürriyetlerine yönelik son derece iğrenç yayınlar yapılıyor.

NEFRET NASIL CEZALANDIRILIR? TAMAMEN KAPATMAK BİR SONRAKİ AŞAMADIR ZANNEDİYORUM...

Öncelikle ele alınması gereken husus sahte hesaplara karşı çok ciddi ve önleyici tedbirlerin alınması gerekir. Hüviyeti belli olmayan kişilerin sosyal medyada hesap açamaması gerekir. Gerçek kişilerin olduğu, arandığında kolaylıkla bulunacak, sosyal medya mecralarında Türkiye'de şubelerinin bulunabileceği düzenleme gerekir. Gecikme olunca da iş işten geçmiş oluyor. Önleyici tedbirler almak lazım. MHP olarak rahatsızlık duyuyoruz.

Bunları değerlendirip uzlaşmayla bir yasal düzenlemenin çok rahatlıkla yapılabileceğini düşünüyoruz.
Memurlar.Net
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