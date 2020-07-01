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CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

CHP'nin TBMM başkan adayı Anlara Milletvekili Haluk Koç oldu
 01 Temmuz 2020 13:56
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CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu

CHP'nin TBMM başkan adayı Anlara Milletvekili Haluk Koç oldu.
İhlas Haber Ajansı
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