CHP'nin TBMM Başkan adayı belli oldu
CHP'nin TBMM başkan adayı Anlara Milletvekili Haluk Koç oldu
|01 Temmuz 2020 13:56
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