FETÖ sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
|01 Temmuz 2020 14:07
|Yazdır
Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Gökhan B, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldı.
Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını savundu.
Duruşma savcısı, sanığın mahrem imamlarca ankesörlü hatlardan arandığını, örgütün askeri yapılanması içerisinde "öğrenci" konumunda yer aldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, eski subay sanık Gökhan B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'cü eski Vali Yardımcısı 'Terör zararı' gösterip devleti dolandırmış
01 Temmuz 2020 11:46
|Adana'da esksi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
01 Temmuz 2020 11:13
|İçişleri: 9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
01 Temmuz 2020 10:38
|Ameliyat paraları FETÖ'ye gitmiş
01 Temmuz 2020 09:43
|Balıkesir'de FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli adli kontrolle serbest
01 Temmuz 2020 09:30
|Zekeriya Öz'ün CIA bağlantısı ortaya çıktı
01 Temmuz 2020 09:18
|Emekli astubay kendisini yakan FETÖ'cü savcıyı Almanya'da buldu
01 Temmuz 2020 09:00
|'Ahlaksız paylaşımları yapanların FETÖ'cü olduğu tespit edildi'
01 Temmuz 2020 07:55
|Bataklık baronlarının FETÖ ayağı araştırılıyor
01 Temmuz 2020 06:40
|4 ilde FETÖ operasyonu: 6 şüpheli gözaltına alındı
30 Haziran 2020 21:31