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Ek Ödemelerin emekliliğe yansımasında doğru bilinen yanlışlar

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş'la kamuoyunda büyük tartışmalara sebep olan "sağlık çalışanlarının ek ödemelerin emekliliğe yansıması" konusundaki açıklaması hakkında görüştük.
 01 Temmuz 2020 14:00
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Ek Ödemelerin emekliliğe yansımasında doğru bilinen yanlışlar

Ek ödemelerin emekli keseneğine tabi tutulmasının ek ödemelerden yüzde 20 kesinti yapılması demek olduğunu ifade eden Başkan Semih Durmuş, "1600 TL ek ödeme alan bir sağlık çalışanından 320 TL kesinti yapılması demektir. Bir yılda 3840 TL kesinti yapılacak buna karşılık emekli maaşı yalnızca 31 TL artacaktır. Yani bir yılda kesilen para 10 yılda geri alınacak demektir" dedi.

"Hekimlerde Uygulandı ve Vazgeçildi"

Tam gün yasası ile birlikte hekimlerin ek ödemelerinin emekli keseneğine tabi tutulduğunu ve her ay yaklaşık 920 TL kesinti olduğunu söyleyen Semih Durmuş, 2018'de yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2019'dan itibaren bu uygulamaya son verildiğini dile getirdi. "Ek ödemelerin emekli keseneğine tabi olması doğru bir şey olsaydı iptal edildiğinde hekimler ve meslek örgütleri şiddetle karşı çıkardı" diyen Durmuş "Karşı çıktıklarını duyan oldu mu?" sorusunu kamuoyunun takdirine bıraktıklarını belirtti. Hekimlere 2019'dan sonra getirilen uygulamayla ek ödemelerinden hiç bir kesinti yapılmadan emekli maaşlarına belirlenmiş gösterge rakamlarına göre doğrudan zam yapıldığını hatırlatan Durmuş, son toplu sözleşmede aynı taleple sağlık çalışanları adına masaya oturduklarının altını çizdi.

"Para Çalışırken Lazım, Emekli Maaşı Kesinti Yapılmadan Artırılmalı"

Çalışanların paraya bu gün ihtiyacı olduğunu sözlerine ekleyen Durmuş, "Bugün ki gelirle temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta zorlanırken, gelirlerimizi azaltmaya yönelik yeni bir uygulama doğru değildir. En öncelikli mücadelemiz bugün ki gelirimizin de emekli maaşımızın da artırılmasıdır. Bunun mücadelesini veriyoruz" şeklinde konuştu.

Sağlık-Sen olarak tekliflerinin; toplu sözleşme taleplerinin içinde de yer alan emekli maaşlarının bugünkü gelirlerinden hiçbir kesinti yapılmadan doğrudan artırılması olduğunu belirten Durmuş, "Toplu sözleşme taleplerimize bakan bunun böyle olduğunu görür" ifadelerini kullandı. Durmuş, ayrıca ek ödemelerin emekli keseneğine tabi tutulması emekli tazminatını artırır mı sorumuza "Bu yöntemle emekli tazminatının tek bir kuruş dahi artmaz" şeklinde cevap verdi.

Sağlık-Sen'in Son Toplu Sözleşmedeki Emekli Maaşlarını Artıracak Düzenleme Önerisi:

MADDE 1

Emekli Aylıklarına İlave Ödeme

Madde 12 - (1) Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ek 84. Maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere; emekli, adi malullük veya vazife malüllüğü aylığı bağlanmış olup, lisans mezunu olanlar için 4500 gösterge rakamının, önlisans mezunları için 3500 gösterge rakamının, ortaöğretim mezunları için 2500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılmalıdır.
Memurlar.Net - Özel

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