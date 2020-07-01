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Gençlik ve Spor Bakanlığından STK'lara 35 milyon lira proje desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde "Gönüllülük", "Kişisel Gelişim", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Kitap Kahve Projeleri", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre" ve "Hayvanların Korunması" alanlarında sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon TL destek verecek.
 01 Temmuz 2020 14:21
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Gençlik ve Spor Bakanlığından STK'lara 35 milyon lira proje desteği

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde "Gönüllülük", "Kişisel Gelişim", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Kitap Kahve Projeleri", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre" ve "Hayvanların Korunması" alanlarında sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon TL destek verecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin hayallerini gerçeğe çevirmek, çalışmalarına destek olmak ve gönüllülük çalışmalarını yaygınlaştırmak amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığı Sürekli Kişisel Gelişim Programı kapsamında hazırladığı proje destek çağrısına bu yıl rekor bir rakamla çıkıyor. Bakanlık, sivil toplum kuruluşlarının sekiz kategoride sunacağı projelere toplam 35 milyon TL destek sağlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, proje destek çağrısı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Gençler bizim en büyük gücümüz. Yarınlara olan yürüyüşümüzde, güçlü Türkiye iddiamızda en büyük umudumuz. O yüzden gençlerimizin yarınlara daha donanımlı, daha güçlü hazırlanmaları ve girişimci gençler olarak yetişmeleri adına her türlü desteği sağlamak için çaba sarf ediyoruz. Gençlerimize dokunmaya ve destek olmaya, 'Genç Fırsat' da diyebileceğimiz bu projemizle hız kesmeden devam ediyoruz'' dedi.

Bakan Kasapoğlu, proje destek çağrısına bu yıl rekor bir rakamla çıkacaklarına işaret ederek, bu yıl "Gönüllülük", "Kişisel Gelişim", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Kitap Kahve Projeleri", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre" ve "Hayvanların Korunması" alanlarında sivil toplum kuruluşlarının projelerine 35 milyon TL destek vereceklerini açıkladı.

Başvurular 1 Temmuz'da başlıyor

Gönüllülük bilincini gençlere aktarmak ve gönüllü çalışmalarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği programda, proje yürütücüsü kurumların 'www.gencgonulluler.gov.tr' platformuna kurumsal üyeliklerinin gerçekleştirilmesi, proje yararlanıcısı gençlerin Genç Gönüllüler Platformu'na üye olmalarının programın amaçlarının hayata geçirilmesi açısından önemli bir gösterge olduğu dile getiriliyor. Ayrıca proje yürütücüsü kurumların projenin merkezinde yer alan gençleri Gençlik Merkezine üye yapmaları ve proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden en az birinin (Proje tasarlama toplantısı, proje açılış ya da kapanış programı vb.) projenin yürütüldüğü ilde faaliyet gösteren bir Gençlik Merkezi ile yapılmasının güçlü iş birliklerini doğuracağı belirtiliyor.

Sivil toplum kuruluşlarının proje teklifinde bulunabileceği Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde yapılan çağrıya başvurular, 1 Temmuz Çarşamba günü başlayacak ve 1 Ağustos Cumartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Proje başvuruları, "https://gpdp.gsb.gov.tr/" üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Başvurular, proje yürütücüsü kurum adına proje koordinatörü tarafından yapılacak. Başvurunun yapılabilmesi için öncelikle proje koordinatörünün e-Devlet sistemine kayıt olması gerekiyor.

Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde değerlendirmeye alınacak. Her bir proje yürütücüsünün en fazla iki proje teklifi değerlendirmeye alınacak. Başvurular elektronik ortamda gerçekleşecek olup,elden ya da posta yoluyla gönderilen formlar işleme alınmayacak. Bakanlık tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması durumunda proje yürütücüsüne bilgi verilecek ve Proje Destek Sözleşmesi'nin imzalanması için gerekli belgeler talep edilecek.

25 bin ile 350 bin TL arasında mali destek sağlanacak

2020 çağrı programı kapsamında sivil toplum örgütlerinin projelerine verilecek 35 milyon liralık desteğin 15 milyon lirası "Gönüllülük çalışmalarında sosyal yardımı önceleyen projeler, 65 yaş üzerine yönelik gönüllülük çalışmaları'', "Kişisel gelişim ve kişiler arası iletişim becerilerini artırmaya yönelik eğitimler'' ve "Spor kültürünün yaygınlaştırılması, sporda altyapının geliştirilmesi, geleneksel sporlar'' başlıklarında verilecek. "Gönüllülük", "Kişisel Gelişim", "Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Spor", "Kitap Kahve", "Kültür ve Sanat", "Yenilikçi Fikirler", "Çevre" ve "Hayvanların Korunması" alanlarında sunulacak projelere 25 bin TL ile 350 bin TL arasında mali destek sağlanacak.
İhlas Haber Ajansı
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