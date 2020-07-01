YÖK, özel güvenlik programında boy şartını kaldırdı
Yükseköğretim Kurulu, meslek yüksekokullarında yer alan Özel Güvenlik ve Koruma programlarında yer alan boy şartını ilgili kanunda düzenleme bulunmadığından kaldırdı.
|01 Temmuz 2020 15:20
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Yükseköğretim Kurulu, meslek yüksekokullarında yer alan Özel Güvenlik ve Koruma programlarında yer alan boy şartını ilgili kanunda düzenleme bulunmadığından kaldırdı.
Yükseköğretim Kurulu, ön lisans düzeyinde mezun veren Özel Güvenlik ve Koruma Programında yer alan boy şartını, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde boy şartı aranmadığından kaldırılmasına karar verdi.
Alınan karar 2020 YKS yerleştirmelerinden itibaren geçerli olacak.
İŞTE YÖK YAZISI.
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