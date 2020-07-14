Mahkeme, Tübitak bursu engellenen akademisyenin talebini haklı buldu

İdare mahkemesi, TÜBİTAK bursu kazanmasından dolayı yurtdışına görevlendirme talebinde bulunan öğretim üyesinin talebinin reddedilmesini hukuka aykırı buldu!

30 Kasım 2018 tarihli "YÖK Bilimsel Araştırma Yapmayı Engelleyen Yönetmeliği Acilen Değiştirmeli" başlıklı haberimizde, TÜBİTAK'tan belirli bir eleme ve değerlendirmeler sonucu sınırlı sayıda olan yurt dışı bursunu almaya hak kazanan akademisyenlerimizin bilimsel araştırmalarına yurtdışında devam etmelerini sağlamak amacıyla, "Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"te yapılacak küçük bir düzenleme ile "kurum dışı ulusal ya da uluslararası fonlarca burs desteği almaya hak kazananların bu yönetmelikte belirtilen süre sınırlamasına tabi olmaksızın en fazla 1 (bir) yıl süre ile yurtdışında görevlendirilmelerine" imkan tanınmasının büyük önem arz ettiğini; Yükseköğretim Kurulu tarafından yönetmeliğin acilen değiştirilmesi gerektiği gündeme taşımıştık.

Bu haberimiz, gerek YÖK gerekse burs programını finanse eden TÜBİTAK tarafından dikkate alınmadığı için bir takım üniversitelerde öğretim üyelerini mağdur eden durumlar yaşanmıştır.

Bu konuya dair somut bir örnek ise idare mahkemesine taşınmış ve kişinin burslu olarak bilimsel araştırma yapmasını engelleyen üniversitenin işlemi mahkemece iptal edilmiştir.

Konuyu özetlersek;

Bir yükseköğretim kurumunda öğretim üyesi olarak görev yapan kişinin 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursunu kazanmasından dolayı 1 yıl süreli görevlendirme talebi ilgili üniversite tarafından reddedilmiştir.

Öğretim üyesi reddedilen görevlendirme işleminin iptali için idare mahkemesi nezdinde dava açmıştır. İdare mahkemesi tarafından verilen kararda;

-"Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca, öğretim üyelerinin yurtdışında üç aydan fazla süreli görevlendirmeleri için en az altı yıl çalışma koşulunun bulunduğu, bu koşulu sağlamayan öğretim üyelerine üçe aya kadar kısa süreli görevlendirme yapılabileceği, kısa süreli görevlendirme yapılmasını yasaklayan bir düzenleme bulunmadığı, geçici görevlendirme yapılıp yapılamayacağı konusunda kamu yararı ve akademik hizmet gereklerinin dikkate alınması gerektiği,

-TÜBİTAK tarafından yapılan bilgilendirmelerde öğretim üyesinin görevlendirme talebinin üçer aylık periyodlar halinde ve toplamda 12 aya kadar yapılmasında engel görülmediği,

-Yurt dışı geçici görevlendirme talebinin de "alelade" herhangi bir sebeple değil TÜBİTAK'tan sağlanan süreli araştırma bursu kapsamında yapıldığı,

-Öğretim üyesinin görev yaptığı bölümde hizmetine duyulan ihtiyacın somut bir şekilde ortaya konulmadığı,

Gerekçeleriyle dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Ayrıca, öğretim üyesinin dava konusu işlem sebebiyle kişinin maddi kayıplarının hesaplanarak yasal faiziyle ilgilisine ödenmesine de hükmedilmiştir.

Umuyoruz daha fazla mağdur eden kararlar yaşanmaması adına TÜBİTAK bursu kazanan öğretim üyelerinin görevlendirmelerini kısıtlayan yönetmelik hükümleri kısa sürede iptal edilir!

İŞTE MAHKEME KARARI