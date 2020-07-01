Cenazeye katıldılar, o ilçeye ilk vakayı getirdiler
|01 Temmuz 2020 14:58
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Mersin'in Anamur ilçesinde ilk korona virüs vakası Gaziantep'te cenazeye katılan 4 kişilik ailede görüldü.
İlçede seyyar satıcılık yapan M.Ö. ve ailesine, Gaziantep'te katıldığı cenazede korona virüs bulaştı. M.Ö. ve ailesi Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, M.Ö. ve ailesinin Türkiye'de korona virüsü vakasının ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart'tan bugüne kadar ilçede tespit edilen ilk pozitif vaka olduğunu söyledi.
Bugüne kadar başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların tedbirlerini ilçede uyguladıklarını ifade eden Gültekin, "Korona virüs sürecinde ilçemizde hiç vaka olmadı. Gaziantep'e cenazeye giden 4 kişilik bir ailede korona virüse rastlandı ve tedavilerine devam edilmekte. Aile ile temas kurduğu tespit edilen 12'si sağlık personeli toplam 42 kişinin testi negatif çıktı" dedi.
Anamur İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cem Adil de filyasyon çalışmalarının titizlikle tamamlandığını söyledi.
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