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İzin çıktı ancak sinema salonları açılamadı

Salgın önlemi olarak kapatılan sinema salonlarının faaliyetine bugünden itibaren izin verilmişti ancak Türkiye genelindeki zincir ve yerel işletme sinema salonları finansal ve vizyon filmi eksikliğinden açılamadı.
 01 Temmuz 2020 15:01
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İzin çıktı ancak sinema salonları açılamadı

Salgın önlemi olarak kapatılan sinema salonlarının faaliyetine bugünden itibaren izin verilmişti ancak Türkiye genelindeki zincir ve yerel işletme sinema salonları finansal ve vizyon filmi eksikliğinden açılamadı.

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünya genelinde sinema sektörüne ağır bir darbe vurdu. Dünya genelindeki sinema salonları, virüsün bulaşma riskini azaltmak amacıyla alınan kararla geçici bir süre kapatılmıştı. Türkiye'de de sinema sektörü açısından durum aynı olmuştu. Ancak ülkemizdeki normalleşme süreciyle birlikte alınan bakanlar Kurulu kararıyla sinema salonlarının bugünden itibaren kapılarını açabileceklerine karar verilmişti.

Perde boş kaldı

1 Temmuz itibarıyla açılması beklenen sinema salonları kapılarını açamadı. Türkiye genelinde bugün 15-20 civarında sinema salonu işletmesi misafir kabul etmeye başladı. Vizyonda salgının Türkiye'de görülmediği Ocak ayından Mart başlarına kadar yayınlanan filmler bulunuyor. Mart ayında vizyonu yarım kalan filmler şimdi açılışla beraber ikinci perdede izleyicilerini bekliyor. Dünya genelindeki gibi Türkiye'deki sinema sektörü de yüksek gişe yapacak filmlerin vizyona girmesini bekliyor.

Tam açılış Ekim'de planlanıyor

Bu süreçte dünya ile paralel şekilde ilerlediklerini anlatan Genç, Türkiye genelinde Ağustos ayında sinema salonlarında açıklık oranının yüzde 40'lara ulaşacağını, Ekim başı itibarıyla da tam olarak açılışı öngördüklerini söyledi.

"500 sinema salonu kapanacak"

Sektör, geçen sene yapımcılar ile yaşanan bilet ücreti krizinin ardından bir de pandemi ile karşılaşınca finansal olarak zor duruma düştü. Konuyla ilgili görüş veren Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği (SİSAY) Genel Sekreteri Fevzi Genç, finansal olarak zor durumda olan yaklaşık 500 salonun önümüzdeki dönemde kapılarını kapatmak zorunda kalacağını belirtti. Türkiye genelinde 2 bin 400 salon bulunduğu bilgisini veren Genç, "Sektörümüz 2019 yılında yaralıydı, dolayısıyla bu sezonu finanse edecek gücü kalmadı" diye konuştu.

"2019 yılı gibi 2020 yılı da bizim için kayıp oldu"

Normalleşme sürecinde katkı veremediklerinden bahseden Genç, sektördeki bu sıkıntıları bir kaç nedene bağladı. Sinema sektörünün salonlardan oyuncu ve yapımlara kadar geniş bir sektör olduğunun altını çizen Genç, "Sektörde salgından dolayı doğru planlamalar yapılamadı. Sinema sektörü genelde yaz aylarını düşük gelir ile kapatıyor. Bir de buna mevcut salgın engelleri eklenince 2019 yılı gibi 2020 yılı da bizim için kayıp oldu" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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