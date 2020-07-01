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Malatya'da market, pazar ve kuaförlerin çalışma saatlerindeki kısıtlama kaldırıldı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, market, pazar, satış yerleri, berber, güzellik salonu, güzellik merkezi ve kuaförlerin çalışma saatlerine yönelik daha önce alınan kısıtlama kararları kaldırıldı.
 01 Temmuz 2020 15:08
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Malatya'da market, pazar ve kuaförlerin çalışma saatlerindeki kısıtlama kaldırıldı

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, market, pazar, satış yerleri, berber, güzellik salonu, güzellik merkezi ve kuaförlerin çalışma saatlerine yönelik daha önce alınan kısıtlama kararları kaldırıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Aydın Baruş başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda toplanarak bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla bugünden itibaren marketler, pazar, satış yerleri, berber, güzellik salonu, güzellik merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Bu işletmelerin, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilmeleri uygun görüldü.

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının görüşleri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda camilerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletlerin, AVM, lokanta gibi mekanlarda bulunan benzer yerlerin de Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla açılmasına karar verildi.
Anadolu Ajansı
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