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Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin demir yolu projesine kredi desteği

Bankanın İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi için 314,5 milyon avro tutarındaki krediye verdi
 01 Temmuz 2020 15:18
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Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin demir yolu projesine kredi desteği

Dünya Bankası, Türkiye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi için 314,5 milyon avro (350 milyon dolar eşdeğeri) tutarındaki krediyi onayladı.

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu projeyle seçilen demir yolu yük taşımacılığı koridorlarında taşımacılık maliyetlerinin düşürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

Projeyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının demir yolu yük taşımacılığı bağlantılarını gerçekleştirme ve demir yolu bağlantılı lojistik merkezlerini yönetme kapasitesinin güçlendirilmesinin de amaçlandığı belirtilen açıklamada, bankanın İcra Direktörleri Kurulu'nun Türkiye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi için 314,5 milyon avro (350 milyon dolar eşdeğeri) tutarındaki krediye onay verdiği aktarıldı.

Açıklamada, projenin, Türkiye'nin ulusal demir yolu ağının öncelikli düğüm noktalarında son kilometre bağlantılarıyla çok modlu bağlantı altyapısının yapımını destekleyeceği kaydedildi.

Bu müdahalelerin ulaştırma ve lojistik sektörünün yeniden canlandırılmasına yardımcı olacağına dikkatin çekildiği açıklamada, buna bağlı olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrasında projenin hedef koridorlarında tedarik zincirleri işleten yük sahiplerinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunulacağı ifade edildi.

- "Demir yolu yük taşımacılığı potansiyelinin tam olarak kullanılmasına katkı sunacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame, uygun ekonomik coğrafyası ve emtia ihtisaslaşma özelliklerine rağmen demir yolunun Türkiye'nin taşıma tonajının sadece yüzde 4'ünü oluşturduğunu belirtti.

Yük taşımacılığının çok büyük oranının halen kara yolu üzerinde gerçekleştirildiğine işaret eden Kouame, şunları kaydetti:

"Bu tablo, kaçınılabilir lojistik maliyetleri ve çevresel dışsallıklar bakımından önemli bir ekonomik değer potansiyeli ortaya koymaktadır. Proje kapsamında yapılacak yatırımlar Türkiye'de demir yolu yük taşımacılığı potansiyelinin tam olarak kullanılmasına ve ulaştırma sektöründe çevresel açıdan daha yeşil bir yaklaşımın izlenmesine katkıda bulunacaktır."

- Üç bileşenli proje

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulanacak Türkiye Demiryolu Lojistiği İyileştirme Projesi'nin 3 bileşeni bulunuyor.

Birinci bileşen, Filyos Limanı, Çukurova Bölgesi Sanayi Bölgeleri, İskenderun Körfezi Limanları ve uygulama sırasında seçilecek ilave öncelikli yerler dahil olmak üzere öncelikli demir yolu ağı düğüm noktalarında demir yolu iltisak hatlarının ve çok modlu bağlantıların yapımını içeriyor.

İkinci bileşen, ilave yük taşımacılığı düğüm noktalarındaki son kilometre bağlantı altyapısı için fizibilite etütlerinin, detay mühendislik projelerinin, çevresel ve sosyal dokümanların hazırlanmasını ve kontrolörlük hizmetlerinin sunulmasını kapsıyor.

Üçüncü bileşen ise demir yolu teknik standartlarında yeknesaklığın sağlanmasına yönelik teknik yardım, demir yolu yük taşımacılığı sektörünün performansının iyileştirilmesine yönelik bir strateji belgesinin hazırlanmasına destek sağlanması ve demir yolu bağlantılı lojistik merkezleri için bir işletme ve yönetim planı hazırlanması yoluyla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın desteklenmesi dahil olmak üzere, proje uygulama desteği, kurumsal güçlendirme, kapasite oluşturma ve ikinci aşama Kovid-19 müdahale desteği sağlanmasını öngörüyor.

Anadolu Ajansı
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