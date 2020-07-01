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SGK'dan İstanbul'da gayrimenkul satış ilanı

SGK'dan İstanbul'da gayrimenkul satış ilanı
 01 Temmuz 2020 15:42
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SGK'dan İstanbul'da gayrimenkul satış ilanı

Sosyal Güvenlik Kurulu, İstanbul Esenler ve Kadıköy'de bulunan gayrimenkullerini satışa çıkardı.

SGK'dan konuya ilişkin yapılan açıklama için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
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