SGK'dan İstanbul'da gayrimenkul satış ilanı
SGK'dan İstanbul'da gayrimenkul satış ilanı
|01 Temmuz 2020 15:42
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Sosyal Güvenlik Kurulu, İstanbul Esenler ve Kadıköy'de bulunan gayrimenkullerini satışa çıkardı.
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