İyi Partili vekil: Demirtaş tahliye edilmeliydi
|01 Temmuz 2020 15:48
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HDP ile İyi Parti arasında CHP vasıtasıyla kurulan ittifak geçtiğimiz günlerde yara almıştı.
HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in İyi Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söylemesi, iki parti arasında gerilimi tırmandırdı.
İYİ PARTİ'DEN DEMİRTAŞ SERBEST KALSIN TALEBİ
İyi Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı'dan iki parti arasında ortamı yumuşatacak bir açıklama geldi.
Subaşı Medyascope TV'de HDP'ye ve tutuklu eski eş başkan Selahattin Demirtaş'a destek mesajları vererek şu ifadeleri kullandı:
"Demirtaş Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) karar verdiğinde tahliye edilmeliydi. Hem AİHM hem AYM karar vermişse bu kararların bir nevi siyasi olduğu ortaya çıktığı gibi, AİHM de zaten hükmünde belirtmişti."
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