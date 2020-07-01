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Evlerinden cephanelik çıktı, 'koleksiyon yaptığını' söyledi serbest kaldı
Samsun'un Bafra ilçesinde kendisine ait 2 evde yapılan aramada cephanelik çıkan şahıs adlı kontrol kaydıyla serbest kaldı.
|01 Temmuz 2020 15:52
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Samsun'un Bafra ilçesinde kendisine ait 2 evde yapılan aramada cephanelik çıkan şahıs adlı kontrol kaydıyla serbest kaldı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Kanlıgüney Mahallesi ve Mevlana Mahallesi'nde B.O.'ya (43) ait evlere yaptığı baskında 8 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 81 adet mermi ve 66 adet dolu av fişeği ele geçirilmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan B.O., sevk edildiği Bafra Adliyesinde adli kontrol kaydıyla serbest kaldı.
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