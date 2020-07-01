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FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
 01 Temmuz 2020 16:08
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FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Muhammed D. katılmazken avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, duruşma öncesi sunduğu yazılı savunmayı tekrar ettiğini belirterek, müvekkilinin ByLock kullanmadığını savundu.

Sanığın herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne süren avukat, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığı ve örgüt elebaşının her iki çağrısının ardından Bank Asya'ya para yatırdığına işaret ederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammed D'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.
Anadolu Ajansı
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