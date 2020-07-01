Termometre 43 dereceyi gördü, bunalan vatandaşlar deniz istedi
|01 Temmuz 2020 16:39
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Türkiye'nin bazı noktalarında yağışlı hava etkili olurken, Gaziantep'te Temmuz aynın ilk günü termometreler 43 dereceyi gördü. Sıcak hava nedeniyle nefes almanın bile zorlaştığı kentte, vatandaşların bazıları alışveriş noktalarından yine vazgeçmedi. Bazı vatandaşlar ise serinlemek için kendilerini park ve bahçelere attı. Bir vatandaşın deniz isteği ise dikkat çekti.
Günlerdir kentteki sıcaklıklar nedeniyle bunaldıklarını ve korona virüs salgını nedeniyle şehir dışına gitmeyi tercih etmediklerini söyleyen Vehbi Özel isimli genç, "Şu an çok sıcak. Hava bizi bunaltıyor. Gaziantep'te her şeyimiz var ama deniz yok. Deniz olmadığı için de serinlemek için parka geldik. Belediye yetkilerine sesleniyorum. Bu kente bir deniz yapın yüzelim. Siz de rahatlayın biz de rahatlayalım" dedi.
Bir başka vatandaş ise "Günlerdir sıcaktan bunalıyoruz. Bugün de Gaziantep'te termometreler 43-44 dereceyi gördü. Serinlemek için parka geldik ama fayda etmiyor. Herkes şimdi parklara koşuyor ama yetkililerin buralarda da virüse karşı önlem alması lazım" diye konuşurken, genç bir vatandaş ise sıcaktan etkilenen köpeğini serinlemesi için parka getirdiğini vurguladı.
Öte yandan, kentteki parklarda bulunan süs havuzları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi elektrik çarpması vakalarının önüne geçmek için boş bırakıldı.
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