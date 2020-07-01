1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma

Rekabet Kurulunca, Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açılmasına karar verildi
 01 Temmuz 2020 16:48
Yazdır
Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma

Rekabet Kurulu yaptığı önaraştırma sonucunda Alman otomotiv şirketleri Audi, Porsche, Volkswagen, Mercedes-Benz ve BMW hakkında soruşturma açtığını duyurdu. Kurul'dan yapılan açıklama şöyle:

Yapılan önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 11.06.2020 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulunca, Beşli Grup arasındaki güvenliğe ilişkin iş birliği kapsamında; radar hız kontrol sisteminin çalışacağı maksimum hız sınırının ve araçların tavanlarının en fazla hangi hızda açılıp kapanabileceğinin belirlenmesini, çevreyle ilgili iş birliği kapsamında benzin partikül filtrelerinin kullanımının önlenmesini ve piyasaya sürümünün geciktirilmesini, SCR teknolojisi (sertifikasyon ve maliyet unsurları da dahil SCR yazılımı ve dozlama stratejisi) bakımından rekabete hassas bilgilerin paylaşılmasını ve AdBlue deposunun boyutunun belirlenmesini içeren iddialara ilişkin bulgular ciddi ve yeterli bulunarak bahsi geçen karar ve eylemler yoluyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin ve iddia konusu eylemlerin Türkiye'de etki doğurup doğurmadığının tespitine yönelik olarak; Audi AG, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Volkswagen AG, Mercedes-Benz AG, Bayerische Motoren Werke AG hakkında soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

Bilindiği üzere, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesi uyarınca, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 2. maddesi uyarınca, "Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar" anılan Kanun'un kapsamını oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye piyasasında rekabeti kısıtlayıcı bir ihlalden söz edebilmek için teşebbüslerin mutlaka Türkiye'de yerleşik olması şartı aranmamaktadır. Yurt dışında rekabeti kısıtlayıcı davranış içine giren teşebbüslerin faaliyetlerinin de Türkiye piyasalarını etkilemesi söz konusu olduğunda Rekabet Kurumu 4054 sayılı kanundaki yetkilerini kullanır.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
RTÜK, Tele 1 Ve Halk Tv'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
01 Temmuz 2020 17:02		 Türkiye Polonya'da fahri konsolosluk açtı
01 Temmuz 2020 16:44
Bakan Selçuk açıkladı: KPSS tercih tarihleri belli oldu
01 Temmuz 2020 16:41		 İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Temmuz 2020 16:05
SGK'dan İstanbul'da gayrimenkul satış ilanı
01 Temmuz 2020 15:42		 Valilik Kurban Bayramı için alınan tedbirleri açıkladı
01 Temmuz 2020 15:41
YÖK, özel güvenlik programında boy şartını kaldırdı
01 Temmuz 2020 15:20		 Gençlik ve Spor Bakanlığından STK'lara 35 milyon lira proje desteği
01 Temmuz 2020 14:21
Terör zararlarının karşılanması için yapılan başvuruların sonuçlandırılma süresi uzatıldı
01 Temmuz 2020 13:09		 Gençlik ve Spor Bakanlığından Düzce'ye 32 milyon liralık yatırım
01 Temmuz 2020 11:48
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:02 - RTÜK, Tele 1 Ve Halk Tv'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi16:59 - HDP'nin Meclis Başkanı adayı Erol Katırcıoğlu oldu16:55 - Ankara Büyükşehirin itfaiye erliği mülakat başvuruları başladı16:48 - Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma16:44 - Türkiye Polonya'da fahri konsolosluk açtı16:41 - Bakan Selçuk açıkladı: KPSS tercih tarihleri belli oldu
16:39 - Termometre 43 dereceyi gördü, bunalan vatandaşlar deniz istedi16:36 - Müşteki istedi, şüpheli kitap bağışı ile cezadan kurtuldu16:28 - İletişim Başkanı Altun'dan 'sosyal medya' açıklaması16:18 - Giresun Valisi Ünlü'den İkra Nur Tirsi açıklaması16:11 - Validen Nusret'e: Memleketinde restoran aç16:09 - Benzin ve motorine zam yapıldı
16:08 - FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası16:06 - Hobi bahçelerini yasaklayan düzenleme Komisyonda kabul edildi16:05 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı16:02 - Memurun gözü haziran enflasyonunda15:52 - Evlerinden cephanelik çıktı, 'koleksiyon yaptığını' söyledi serbest kaldı
15:48 - İyi Partili vekil: Demirtaş tahliye edilmeliydi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine zam yapıldı
Memurun gözü haziran enflasyonunda
Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili açıklama
İkranur, derede boğularak hayatını kaybetmiş
KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı
1 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Bakan Selçuk açıkladı: KPSS tercih tarihleri belli oldu
Açık tütün satana, alana ve içene 6 yıl hapis cezası geldi
'Ahlaksız paylaşımları yapanların FETÖ'cü olduğu tespit edildi'
Bu üniversitenin, kişiye özel ilanlarına dur diyecek bir kurum yok mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
30.06.2020 istanbul şehir üniversitesi'nin kapatılması 2
dudağın kenarında çıkan sivilce 1
b12 vitamini eksikliği 3
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 3
Dişini sıkmak 1
04.07.2020 antalyaspor vs başakşehir maçı 1
30.06.2020 çoklu baro teklifinin tbmm'ye sunulması 2
türkiye işçi partisi 1
01.07.2020 sarma sigara ve tütünün yasaklanması 3
01.07.2020 sosyal medya düzenlemesi 1
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam