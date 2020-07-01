HDP'nin Meclis Başkanı adayı Erol Katırcıoğlu oldu
HDP'nin Meclis Başkanı adayının İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu olduğu bildirildi.
|01 Temmuz 2020 16:59
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HDP'nin Meclis Başkanı adayının İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu olduğu bildirildi.
HDP'den yapılan yazılı açıklamada, "7 Temmuz Salı günü yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçiminde Parlamento Grubumuzun adayı olarak İstanbul milletvekilimiz Erol Katırcıoğlu belirlenmiştir." ifadesine yer verildi.
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