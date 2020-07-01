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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 632,00 liradan işlem gördü.
 01 Temmuz 2020 17:26
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Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,41 azalışla 389,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 632,00 lira, Cumhuriyet altını 2.587,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,41 düşüşle 389,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 391,00 391,20 389,40 389,60
Cumhuriyet Ata Lira 2.577,00 2.598,00 2.566,00 2.587,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 356,50 360,50 355,00 359,00
Lira(Tam) Ziynet 2.518,00 2.538,00 2.508,00 2.528,00
Yarım Ziynet 1.259,00 1.269,00 1.254,00 1.264,00
Çeyrek Ziynet 630,00 635,00 627,00 632,00
Anadolu Ajansı
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