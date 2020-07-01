Oxford'un koronavirüs aşısında insanlı denemeleri başarılı
Oxford Üniversitesi tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının üçüncü faz insanlı denemelerinden iyi haber geldi. Araştırmacılar aşı sayesinde insan vücudunun virüse karşı kendini korunacak bağışıklığı gösterdiğini açıkladı.
|01 Temmuz 2020 17:36
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Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde, 3. faz insanlı aşı denemelerinde 8 bin kişinin aşılandığı belirtildi. Ancak araştırmaya liderlik eden Oxford'lu bilim insanları aşının piyasaya sürülmesi için sonuçların yeterince etkili olması gerektiğini ifade etti.
Aşının piyasaya çıkışı için net bir tarih verilmezken araştırmacılar, aşının kış aylarına yetişemeyecekmiş gibi hareket edilmesi ve en kötüye hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.
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