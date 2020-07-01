Oxford'un koronavirüs aşısında insanlı denemeleri başarılı

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu haberde, 3. faz insanlı aşı denemelerinde 8 bin kişinin aşılandığı belirtildi. Ancak araştırmaya liderlik eden Oxford'lu bilim insanları aşının piyasaya sürülmesi için sonuçların yeterince etkili olması gerektiğini ifade etti.

Aşının piyasaya çıkışı için net bir tarih verilmezken araştırmacılar, aşının kış aylarına yetişemeyecekmiş gibi hareket edilmesi ve en kötüye hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.