Temmuz ayında Süphan Dağı'na kar yağdı
Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırında bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan'a temmuz ayında kar yağdı.
|01 Temmuz 2020 18:07
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırında bulunan Türkiye'nin üçüncü büyük dağı olan Süphan'a temmuz ayında kar yağdı.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde son günlerde etkili olan sağanak yağış, Bitlis'in Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesinde de yerini kara bıraktı. Temmuz ayında kar yağışı Süphan Dağı'nın zirvesini beyaza bürürken, bölgede sağanak yağış ise etkisini sürdürüyor. Van'da da rahatlıkla gözüken Süphan Dağı zirvesi, beyaz gelinliğiyle fotoğrafçıların büyük ilgisini çekiyor.
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