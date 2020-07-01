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Albayrak ailesine hakaret soruşturmasında İstanbul'da 4 kişi serbest

Sosyal medya hesabından 4'üncü kez baba olduğunu duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içerikli yorumlara ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 1 kişinin ise işlemleri sürüyor.
 01 Temmuz 2020 18:15
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Albayrak ailesine hakaret soruşturmasında İstanbul'da 4 kişi serbest

Sosyal medya hesabından 4'üncü kez baba olduğunu duyuran Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ailesine yönelik hakaret içerikli yorumlara ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi serbest bırakılırken, 1 kişinin ise işlemleri sürüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapması dolayısıyla Twitter'da, 'Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4'üncü evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz' şeklinde paylaşım yapmıştı. Bakan Albayrak'ın paylaşım yapmasının ardından Albayrak ve ailesi hakkında birtakım kişiler tarafından hakarete varan yorumlar yapıldığı iddiasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'kamu görevlisine hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından paylaşım yaptığı tespit edilen Kürşad Zafer U. (34), Nazif S. (37), Fatma Makbule A., (33), Önder D. (36) ve Mehmet Fatih K. (26) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan Kürşad Zafer U. (34), Nazif S. (37), Fatma Makbule A., (33) ve Önder D. (36) isimli şahıslar adli makamlar tarafından serbest bırakılırken, Mehmet Fatih K. (26) isimli şahsın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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