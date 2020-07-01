1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD'den Ayasofya açıklaması: Müze olarak kalsın

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan son dakika Ayasofya açıklaması geldi. Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde çağrıda bulundu
 01 Temmuz 2020 18:27
Yazdır

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'ye Ayasofya'nın müze statüsünün devam ettirilmesi çağrısında bulundu.

Pompeo, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Ayasofya'yı yaklaşık 100 yıldır müze olarak yönettiğini anımsatarak, "Türkiye Cumhuriyeti'ne katkıda bulunan inanç geleneklerine ve çeşitli tarihlere saygı sözünün örneği olarak, Türkiye hükümetini, Ayasofya'nın müze statüsünü devam ettirmeye ve burasının herkes için erişilebilirliğinin devamını sağlamaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın 1500 yıllık tarihiyle dini ifade ile sanatsal ve teknik dahiliğe bir örnek teşkil ettiğini belirten Pompeo, Ayasofya'nın müze statüsünün, tüm dünyadan insanların bu yapıya erişimini sağladığını kaydetti.

Pompeo açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD, Ayasofya'nın statüsündeki herhangi bir değişikliği, bu olağanüstü binanın mirasını ve binanın emsalsiz bir şekilde farklı inanç ve kültürlere köprü olarak insanlara hizmet kabiliyetini eksiltmek olarak görmektedir. Türkiye hükümeti ile dini ve kültürel alanların korunması da dahil, geniş çaptaki karşılıklı çıkar konularında birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz."

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı açıklaması
01 Temmuz 2020 18:37		 BMGK'dan koronavirüsle mücadele için 90 gün küresel ateşkes
01 Temmuz 2020 18:31
Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
01 Temmuz 2020 17:38		 Oxford'un koronavirüs aşısında insanlı denemeleri başarılı
01 Temmuz 2020 17:36
Dünya genelinde 186 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
01 Temmuz 2020 11:21		 Korona tedavisinde kullanılan ilacın tüm stoğunu ABD aldı
01 Temmuz 2020 09:34
'Esad iktidarı bırakıp, o ülkeye sığınacak'
01 Temmuz 2020 08:09		 Dünyada bir yılda üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor
01 Temmuz 2020 07:05
Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü
30 Haziran 2020 23:00		 AB, 14 ülkeye sınır kapılarını açıyor... ABD ve Türkiye yok
30 Haziran 2020 16:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:44 - MTV'de ikinci taksit ödeme dönemi başladı18:40 - Ankara'da halk ekmek 1 TL oldu18:37 - Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı açıklaması18:31 - BMGK'dan koronavirüsle mücadele için 90 gün küresel ateşkes18:27 - ABD'den Ayasofya açıklaması: Müze olarak kalsın18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı
18:18 - AYM'den yurt dışında çalışanları sevindirecek karar18:15 - Albayrak ailesine hakaret soruşturmasında İstanbul'da 4 kişi serbest18:12 - Google'dan milyonlarca kullanıcıyı etkileyecek WhatsApp kararı18:11 - Cep telefonunda sıfır gibi ikinci el dönemi18:07 - Temmuz ayında Süphan Dağı'na kar yağdı18:04 - Genel Kurulu'da sosyal medya tartışıldı
17:56 - Genel sekreterin korona testi pozitif çıktı17:47 - Polis, tarım işçileriyle patlıcan toplayıp virüs uyarısı yaptı17:38 - Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak17:36 - Oxford'un koronavirüs aşısında insanlı denemeleri başarılı17:30 - Bilim Kurulu toplandı... Bakan Koca açıklama yapacak
17:26 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine zam yapıldı
Memurun gözü haziran enflasyonunda
Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili açıklama
İkranur, derede boğularak hayatını kaybetmiş
KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı
Bakan Selçuk açıkladı: KPSS tercih tarihleri belli oldu
1 Temmuz 2020 tarihli atama kararları yayımlandı
Açık tütün satana, alana ve içene 6 yıl hapis cezası geldi
'Ahlaksız paylaşımları yapanların FETÖ'cü olduğu tespit edildi'
Bu üniversitenin, kişiye özel ilanlarına dur diyecek bir kurum yok mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ayasofya camisi 1
Netkent 1
Dişini sıkmak 1
tavır almaya davet ediyorum 1
04.07.2020 antalyaspor vs başakşehir maçı 1
survivor 2020 ünlüler-gönüllüler 3
kramp 2
05.07.2020 galatasaray vs trabzonspor maçı 3
01.07.2020 sosyal medya düzenlemesi 1
minimum 7.3 lük deprem geliyor,şakası yok 1
SON İLANLAR
Karacabey Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
3 bin kişilik ASDEP alımı için takvim bekleniyor
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam