Almanya'dan Türkiye'ye seyahat uyarısı açıklaması
|01 Temmuz 2020 18:37
|Yazdır
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Türkiye'ye yönelik uygulanan seyahat uyarısının kaldırılıp kaldırılmaması konusunun, daha fazla bilgi alınarak durumun daha iyi değerlendirilebileceğini söyledi.
Maas, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Türk tarafıyla yarın yapılacak görüşmede Kovid-19 salgını sebebiyle Türkiye'ye yönelik getirilen seyahat uyarısının kaldırılması konusunda yeni bir kararın alınmasını bekleyip beklemediğine ilişkin soruya cevap verdi.
Türkiye ile görüşmelerin yarın yapılacağını ve sürekli diyalog içinde olduğu Türk mevkidaşıyla da bunu böyle kararlaştırdıklarını aktaran Maas, "Bilgi alışverişinde bulunacağız. Bu başkalarına da uygulanan ve uyguladığımız kriterlerle ilgili olacak. Elbette daha fazla bilgiyle Türkiye'deki durumu daha iyi değerlendirmenin mümkün olacağını ümit ediyorum." dedi.
Sonuçta seyahat uyarısı konusunda nasıl hareket edileceğine ilişkin karar verilmesi gerektiğini aktaran Maas, çok iyi hazırlanan görüşmelerin öncesinde bir şey söylemek istemediğini ifade etti.
Maas, görüşmede kendileri için sağlık konusunun ön planda olduğunu belirteceklerini kaydetti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yarın Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarda bulunacak.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|BMGK'dan koronavirüsle mücadele için 90 gün küresel ateşkes
01 Temmuz 2020 18:31
|ABD'den Ayasofya açıklaması: Müze olarak kalsın
01 Temmuz 2020 18:27
|Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
01 Temmuz 2020 17:38
|Oxford'un koronavirüs aşısında insanlı denemeleri başarılı
01 Temmuz 2020 17:36
|Dünya genelinde 186 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
01 Temmuz 2020 11:21
|Korona tedavisinde kullanılan ilacın tüm stoğunu ABD aldı
01 Temmuz 2020 09:34
|'Esad iktidarı bırakıp, o ülkeye sığınacak'
01 Temmuz 2020 08:09
|Dünyada bir yılda üretilen gıdaların üçte biri çöpe gidiyor
01 Temmuz 2020 07:05
|Hindistan'da Covid-19'a karşı karton yatak çözümü
30 Haziran 2020 23:00
|AB, 14 ülkeye sınır kapılarını açıyor... ABD ve Türkiye yok
30 Haziran 2020 16:59