Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı 1000'e yaklaştı

Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.

Son 24 saatte 2 bin 311 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 175 bin 422 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000'i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz. ' dedi.