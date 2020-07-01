Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı 1000'e yaklaştı
Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.
|01 Temmuz 2020 20:00
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Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz 2020 tarihli verileri açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 201 bin 98, can kaybı 5 bin 150 oldu.
Son 24 saatte 2 bin 311 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 175 bin 422 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; 'Toplam test sayımız 3,5 Milyona yaklaştı. Toplam vaka sayımız 200.000'i geçti. Yeni vaka sayılarında istikrarlı bir düşüş sağlayan, tedbirleri uygulamadaki başarısıyla örnek 5 ilimiz: Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Kırşehir, Düzce. Tüm illerde başarabiliriz. ' dedi.
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