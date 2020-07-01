FETÖ'nün darbe girişimi davasında karar açıklandı
|01 Temmuz 2020 19:13
|Yazdır
Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk'in de yargılandığı davada karar açıklandı.
Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Çelenk ve eski Balıkesir Jandarma İstihbarat Şube Müdürü Tamer Akkoyun ile tutuksuz sanıklar eski Bandırma 6. Ana Jet Üssü Harekat Komutanı pilot kurmay albay Ali Çayır, eski Işıklar Askeri Lisesi Takım Komutanı Turgay Tendürüs, eski Balıkesir 9. Ana Jet Üs Komutanı tuğgeneral İshak Dayıoğlu ile yakınları ve avukatları katıldı.
Karar öncesi son sözleri sorulan sanıklar, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, Çelenk'i "anayasal düzeni ortadan kaldırarak, yerine başka bir düzen getirmeye ve mevcut düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye çalışmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Daha sonra bu karar, müebbet hapse çevrildi.
"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Akkoyun, suça iştirak ettiği fakat darbe girişimi sırasında eyleminden gönüllü olarak vazgeçtiği gerekçesiyle 12 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Ali Çayır ve Turgay Tendürüs ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.
İshak Dayıoğlu'nun davadan beraatini kararlaştıran heyet, sanıkların cezaları kesinleşinceye kadar yurt dışına çıkmalarını yasakladı.
Mahkeme heyeti, Çelenk ve Akkoyunlu'nun tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı bitirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ankara Emniyetini vuran pilot savcılıktaki itiraflarını reddetti
01 Temmuz 2020 19:28
|FETÖ sanığı eski öğretmene 6 yıl 3 ay hapis cezası
01 Temmuz 2020 16:08
|FETÖ sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
01 Temmuz 2020 14:07
|FETÖ'cü eski Vali Yardımcısı 'Terör zararı' gösterip devleti dolandırmış
01 Temmuz 2020 11:46
|Adana'da esksi astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası
01 Temmuz 2020 11:13
|İçişleri: 9 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
01 Temmuz 2020 10:38
|Ameliyat paraları FETÖ'ye gitmiş
01 Temmuz 2020 09:43
|Balıkesir'de FETÖ soruşturmasında 11 şüpheli adli kontrolle serbest
01 Temmuz 2020 09:30
|Zekeriya Öz'ün CIA bağlantısı ortaya çıktı
01 Temmuz 2020 09:18
|Emekli astubay kendisini yakan FETÖ'cü savcıyı Almanya'da buldu
01 Temmuz 2020 09:00