Bahçeli: Facebook ve Twitter kullanmayacağım
|01 Temmuz 2020 19:19
|Yazdır
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Albayrak ailesine yönelik yapılan çirkin saldırılara ilişkin Twitter adresinden, "Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım" diyerek tepki gösterdi.
MHP lideri Bahçeli'nin açıklamaları şöyle;
Bugün sizlerle son Twitter mesajlarımı paylaşacağım
Bilgiye en kısa yoldan, en doğru vasıtalarla, en objektif şekilde ulaşmak, aynı zamanda iletişim kanallarını aktif olarak kullanmak çağımızın mümeyyiz ve müessir bir özelliğidir. Teorik olarak sosyal medyadan beklenen de bu ihtiyaca cevap vermesidir.
Ancak sosyal medya dipsiz bir kuyuya, izan ve insaf tanımayan mayınlı bir platforma dönüşmüştür. Başta Twitter, Facebook olmak üzere sosyal medya iftira sahnesi, ihanet ve isnat mecrası olmuş çıkmıştır. Sosyal medya taşınması imkansız ağır bir güvenlik sorunu haline gelmiştir.
İtibar suikastlarının kurgu mekanı, insan onurunu ayağa düşüren, akla ve hayale sığmayan fitne ve dedikoduların sığınak ve barınağı olan sosyal medya geleceğimiz, milli ve manevi gerçeklerimiz açısından vahim bir tehdit ortamını kökleştirmiştir.
İnsan şerefine, insan namusuna, insan haysiyetine envai çeşit saldırganlığı provoke eden sosyal medyanın bu haliyle varlığı akla, ahlaka ve insani değerlere tamamen aykırıdır. Sosyal medya terörü insan ve toplum huzuruna kast etmektedir.
Bu nedenle sosyal medyanın temiz kullanımı sağlanasıya, konuyla ilgili kanuni düzenleme TBMM'de yapılasıya kadar şahsen sosyal medya hesaplarımı tümden askıya alıyor; duruşumu, düşüncemi, tarafımı, tavrımı, tercihimi ve tepkimi alenen ilan ediyorum.
Sosyal medyada yaşanan dehşet verici ve şiddet dolu kirlenme nihayete ermeden bir daha ne Twitter hesabımı kullanacağım ne de Facebook paylaşımı yapacağım. Bu konuda TBMM'de gündeme gelecek her muhterem ve müstesna kanun teklifine de sonuna kadar destek vereceğim.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Vaka sayısı en düşük 5 il
01 Temmuz 2020 20:03
|Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı 1000'e yaklaştı
01 Temmuz 2020 20:00
|Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
01 Temmuz 2020 19:42
|CHP, HDP, İyi Parti'nin araştırma önergeleri kabul edilmedi
01 Temmuz 2020 19:40
|Selvi Kılıçdaroğlu ile Esra Albayrak görüştü
01 Temmuz 2020 19:33
|Bakan Pekcan, AA Editör Masası'na konuk olacak
01 Temmuz 2020 19:32
|Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını kabul etti
01 Temmuz 2020 19:08
|AK Partili Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması
01 Temmuz 2020 18:58
|HDP'nin Meclis Başkanı adayı Erol Katırcıoğlu oldu
01 Temmuz 2020 16:59
|İyi Partili vekil: Demirtaş tahliye edilmeliydi
01 Temmuz 2020 15:48