Erdek'in yeni belediye başkanı belli oldu
|01 Temmuz 2020 19:25
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İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılan Eski Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın yerine Hasan Yapakçı seçildi.
İçişleri Bakanlığınca, görevden uzaklaştırılan eski belediye başkanı Hüseyin Sarı'nın yerine Erdek Belediye Meclisinde seçim yapıldı.
Oylamada, 9'a 6 oyla Eski Başkan Vekili Hasan Yapakçı başkan seçildi.
Hüseyin Sarı, ilçede mülkiyeti belediyeye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için "akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi" ile "akaryakıt istasyonu kiralama ihalesine fesat karıştırma suçu kapsamında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesince 1 yıl 15 gün hapis cezası almış ve bu karar Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onanmıştı. Sarı, daha sonra İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı.
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