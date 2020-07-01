Bakan Pekcan, AA Editör Masası'na konuk olacak
Ticaret Bakanı Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
|01 Temmuz 2020 19:32
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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2 Temmuz Perşembe günü saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak, haziran ayı ihracat rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulunacak.
Bakan Pekcan'ın açıklamaları, AA'nın internet sitesi (www.aa.com.tr) ile AA Finans'tan (www.aafinans.com) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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