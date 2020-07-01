Selvi Kılıçdaroğlu ile Esra Albayrak görüştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı arayarak, yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü paylaştı.
|01 Temmuz 2020 19:33
|Yazdır
CHP'den yapılan açıklamaya göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın eşi Esra Albayrak'ı telefonla aradı.
Görüşmede Kılıçdaroğlu, sosyal medyada Albayrak ve ailesini hedef alan hakaret içerikli yayınlar nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Kılıçdaroğlu ayrıca yeni doğan çocukları nedeniyle Albayrak ailesine iyi dileklerini iletti.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayısı en düşük 5 il
01 Temmuz 2020 20:03
|Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı 1000'e yaklaştı
01 Temmuz 2020 20:00
|Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
01 Temmuz 2020 19:42
|CHP, HDP, İyi Parti'nin araştırma önergeleri kabul edilmedi
01 Temmuz 2020 19:40
|Bakan Pekcan, AA Editör Masası'na konuk olacak
01 Temmuz 2020 19:32
|Bahçeli: Facebook ve Twitter kullanmayacağım
01 Temmuz 2020 19:19
|Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını kabul etti
01 Temmuz 2020 19:08
|AK Partili Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması
01 Temmuz 2020 18:58
|HDP'nin Meclis Başkanı adayı Erol Katırcıoğlu oldu
01 Temmuz 2020 16:59
|İyi Partili vekil: Demirtaş tahliye edilmeliydi
01 Temmuz 2020 15:48