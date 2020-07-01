CHP, HDP, İyi Parti'nin araştırma önergeleri kabul edilmedi

TBMM Genel Kurulunda, İYİ Parti'nin "Nepotizm", HDP'nin "Sivas Olayları" ile CHP'nin "İstanbul Esenyurt'taki konut mağdurları" konusunda verdiği araştırma önergelerinin gündeme alınması önerileri kabul edilmedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bugün verdikleri araştırma önergesinin Türkiye'nin kanayan yarası olduğunu belirterek, "AK Parti döneminde yapılan atamalara bakın, iktidar partisinin nepotizm hastalığına nasıl yakalandığını göreceksiniz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak'ın yeni doğan çocuğu ile ilgili sosyal medyadan yapılan paylaşımlara işaret eden Türkkan, "Partimin fikri nedir veya bir başkası ne der' demeden bu haysiyet celladını kınayan bir twit attım. Aynı anda baktım, Sayın Genel Başkanımız da atmış. Böyle bir cellatlığı asla kabul edemem. Üstelik ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı. Muhalefet edebiliriz, uygulamalarını beğenmeyiz ama ailesine, iffetine uzanan o eli kırmak bizim vazifemiz. Çok net söylüyorum, yürekten söylüyorum, gider, bizzat ellerini kırarım." diye konuştu.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Meclis üyesi Hamza Gönenç'in sosyal medya hesabından paylaştığı, Genel Başkan Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın montajlandığı fotoğrafı gösteren Türkkan, "Sayın Süleyman Soylu bu haysiyet celladına ne yapacak, onu merak ediyorum?" ifadesini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, sosyal medyada virüs gibi yayılan aşağılama, küfür ve hakaretin son derece rahatsız edici bir hal aldığını belirterek, "Yeni doğum yapmış bir anneye, bir bebeğe, bir babaya kalleş ve çirkince saldıran insanlıktan, şereften nasibini almamış haysiyet yoksunlarını şiddet ve nefretle kınıyorum. Bir bebek üzerinden ailesine ve onların değerlerine saldıranlar hukuk önünde elbette hesap vereceklerdir." şeklinde konuştu.

AK Parti'nin kurulduğu günden beri eşitliği, adaleti, temel insan hak ve özgürlüklerini esas aldığını vurgulayan Etyemez, "AK Parti'mizde millete tepeden bakan, milleti hiçe sayan, sadece şahsi çıkarlarını korumak için kullanan zihniyetlerin yeri olmamıştır, olmayacaktır da. AK Parti olarak her daim milletimize karşı samimi ve ilkeli duruşumuzu korumaya devam ediyoruz. Adalet duygumuza, vicdanımıza, ahlakımıza, dirayetimize, ülkemize ve milletimize hizmet etme aşkımıza daima sahip çıkacağız." dedi.

- "Derin ve paralel yapılar..."

Partisinin "Sivas Olayları" konusundaki grup önerisi üzerinde söz alan HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, "2 Temmuz 1993 yılında, Sivas Madımak Oteli'nde hakikate, adalete, edebiyata, nefese, sanata, saza, söze, deyişe, aşka kastedilerek yapılan katliamda 33 canımızı yitirmiş bulunmaktayız. Bu katliamla ilgili süreç; hukuki süreç, araştırma süreci tamamen savsaklanmış olup bununla ilgili yeniden bir araştırmanın yapılması gerekmektedir." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, bunun üzerine yerinden söz alarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 'ak dava' bugüne kadar hep taraf olmuştur; milletten, medeniyetimizden, milli ve manevi değerlerimizden yana taraf olmuştur. Hamdolsun bu değerlere düşman olanlarla da mücadelemize devam ediyoruz." dedi.

Birlikte yaşama kültürüne dönük kardeş kavgasını körükleyen yapıların dünden bugüne var olageldiğini ifade eden Özkan, şunları söyledi:

"Sivas'tan Başbağlar'a, Bingöl katliamlarına, Uğur Mumcu katliamından Hablemitoğlu cinayetine kadar bu ülkeye istikamet vermek isteyen derin ve paralel yapılar oldu. PKK'sıyla, FETÖ'süyle, DEAŞ'ıyla, DHKP-C'siyle, petrol şirketlerinin desteğiyle, silah baronlarının ve faiz lobilerinin desteğiyle bu ülkeye kastettiler. Bugün ülkemiz, bu tür kumpas ve siyasi suikastlarla, hamdolsun karşı karşıya kalmıyor. Bu, derin ve paralel yapılarla mücadelede başarıya ulaşılmasıyla sağlandı. Terör sınırlarımızın dışına çıktı ve okyanusun ötesine sığınmak zorunda kaldı. Demek oluyor ki biz milletimizden, medeniyetimizden, bayrağımızdan, vatanımızdan ve tarihimizden yanayız, bu mücadeleyi de inşallah devam ettireceğiz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle bu kardeşlik mücadelemizi, inşallah geleceğe taşıyacağız."

- Barolara yönelik kanun teklifi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmesinin Adalet Komisyonunda yarın saat 16.00'da yapılacağının bildirildiğini aktararak, bu durumun bilgilendirme sonrasındaki 48 saatlik bekleme süresine aykırı olduğunu söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ise yerinden söz alarak, Adalet Komisyonunun toplanma çağrısının, İçtüzük'e uygun olduğu kanaatinde olduklarını ifade etti.

- "Ne zaman terör örgütünü lanetlerseniz o zaman konuşuruz"

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, HDP'nin grup önerisi hakkında, "Ne zaman Başbağlar'ı da Eruh'u da Şemdinli'yi de Beşiktaş'ı da aynı şekilde araştırmak isterseniz, o hain terör örgütünü lanetlerseniz, o zaman sizinle oturur bütün bunları milletimizin huzuru ve birliği için konuşuruz. Yoksa sözünüzün ve iradenizin bizim nezdimizde hiçbir kıymeti yoktur." diye konuştu.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç ise Oral'a, "Herkes kendi cümlesini kendi bildiği gibi kursun, biz kendi cümlelerimizi bildiğimiz gibi kurarız. Bu konuda, kimseden tavsiye almaya ihtiyacımız yok." karşılığını verdi.

- "Esenyurt'taki mağduriyetin müsebbibi Mimarlar Odasıdır"

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, partisinin İstanbul Esenyurt'taki konut mağdurları ile ilgili grup önerisi üzerindeki konuşmasında, Tüketicilerin Korunması Kanunu kapsamında getirilen sınırlamaların Esenyurt'ta uygulanmadığını öne sürdü.

Hamzaçebi, on binlerce insanın bu şekilde mağdur edildiğini belirterek, 13 kat üzerinden satış yapılan ancak 5 kat inşaat ruhsatı bulunan bir projenin tanıtım töreninde zamanın Esenyurt Belediye Başkanı'nın bulunduğunu belirtti.

Bu soruna TBMM'nin el atması gerektiğini dile getiren Hamzaçebi, en kısa sürede bu sorunu çözecek bir yasayı Meclis'in çıkarması gerektiğini ifade etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, Esenyurt'ta konut dolandırıcılığıyla ilgili şikayetlerin yargıya intikal ettiğini aktardı.

Mimarlar Odasının 2010 yılında Esenyurt Belediyesinin geçerli imar planlarına yaptığı itiraz neticesinde 2014 yılında idare mahkemesinin, Esenyurt'un uygulama imar planlarını durdurduğunu anımsatan Demir, bunun üzerine tekrar imar planı yapılmak zorunda kalındığını, yapılarda yüzde 50'ye varan kısıtlama nedeniyle mağduriyet yaşandığını kaydetti. Demir, mağduriyetin müsebbibinin Mimarlar Odası olduğunu söyledi.

İYİ Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

Daha sonra Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.