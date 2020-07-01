Erdoğan'dan şehit polisin ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın ailesine başsağlığı diledi.
|01 Temmuz 2020 19:42
|Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Burdur'da şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın ailesine başsağlığı diledi.
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur'da şüphelileri kovaladığı sırada düşerek başından yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Selcan Akbaş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Vaka sayısı en düşük 5 il
01 Temmuz 2020 20:03
|Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı 1000'e yaklaştı
01 Temmuz 2020 20:00
|CHP, HDP, İyi Parti'nin araştırma önergeleri kabul edilmedi
01 Temmuz 2020 19:40
|Selvi Kılıçdaroğlu ile Esra Albayrak görüştü
01 Temmuz 2020 19:33
|Bakan Pekcan, AA Editör Masası'na konuk olacak
01 Temmuz 2020 19:32
|Bahçeli: Facebook ve Twitter kullanmayacağım
01 Temmuz 2020 19:19
|Erdoğan, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını kabul etti
01 Temmuz 2020 19:08
|AK Partili Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması
01 Temmuz 2020 18:58
|HDP'nin Meclis Başkanı adayı Erol Katırcıoğlu oldu
01 Temmuz 2020 16:59
|İyi Partili vekil: Demirtaş tahliye edilmeliydi
01 Temmuz 2020 15:48