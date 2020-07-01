Erzurum Şehir Hastanesinde Türk malı solunum cihazları devreye girdi
|01 Temmuz 2020 20:39
|Yazdır
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede hastaların hayatını kurtarmada önemli görev üstlenen Türk malı ve çok fonksiyonlu yerli üretim solunum cihazları, Erzurum Şehir Hastanesinde test edilerek, hastaların hizmetine sunuldu.
Erzurum Şehir Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım Dr. Öğretim Görevlisi İbrahim Hakkı Tör, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyada genelinde Kovid-19 salgını sürecinin yaşandığını söyledi.
Özellikle Kovid-19 sürecinde hastaların solunum desteğine ihtiyaç duyduğunu ve yoğun bakımda da bu cihazlardan çokça yararlandıklarını anlatan Tör, "Bu cihazlar solunumu destekliyor ve solunum yetmezliği olan hastalara da akciğer hizmeti veriyor. Elimizde bu cihazlarından vardı, sonra Türkiye'de yerlisi üretilerek bizlere sunuldu. Cihazların Türkiye'de imal edilmiş yazısını görünce çok mutlu olduk, gözlerimiz doldu." dedi.
Tör, dokunmatik ekran, Türkçe kullanımlı ve birçok grafik ile solunum parametrelerini aynı anda gösteren 10 yerli solunum cihazını eğitim sürecinin ardından Erzurum'da Şehir Hastanesinde test edip kullanmaya başladıklarını aktardı.
- "Yabancı solunum cihazlarına göre çok daha fonksiyonlu"
Yerli solunum cihazının diğer kullanılan yabancı cihazlardan çok daha fonksiyonlu olduğuna dikkati çeken Tör, şunları kaydetti:
"Yerli cihazımızın yabancı solunum cihazlarından daha hassas şekilde kaçak oranlarını tespit etmesi, enerji kesintisinde uzun süre şarjının bitmemesi, yeni doğan bebekten yetişkine kadar geniş marjda hasta kitlesine uygulanabilir olması gibi üstün özelliklerini gözlemledik. Yerli cihazlar 20 mililitre kadar küçük hacimden dakikada 150 kere solutma imkanı veren hassas cihazlar. Türk malı olması ve paranın ülkemizde kalması da çok sevindirici."
Tör, sağlıkçıların hastanede, mühendislerin üretim tesislerinde, güvenlik güçlerinin ise çalışma alanlarında Kovid-19 ile mücadele verdiklerini belirterek, bu emeklerin heba edilmemesi adına vatandaşların maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını da istedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor
01 Temmuz 2020 21:56
|Erdek'in yeni belediye başkanı belli oldu
01 Temmuz 2020 19:25
|'Güvenli Turizm Sertifikası'nı zorunlu hale getiren genelge
01 Temmuz 2020 19:14
|RTÜK, Tele 1 Ve Halk Tv'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
01 Temmuz 2020 17:02
|Rekabet Kurulu'ndan Alman otomotiv devlerine soruşturma
01 Temmuz 2020 16:48
|Türkiye Polonya'da fahri konsolosluk açtı
01 Temmuz 2020 16:44
|Bakan Selçuk açıkladı: KPSS tercih tarihleri belli oldu
01 Temmuz 2020 16:41
|İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Temmuz 2020 16:05
|SGK'dan İstanbul'da gayrimenkul satış ilanı
01 Temmuz 2020 15:42
|Valilik Kurban Bayramı için alınan tedbirleri açıkladı
01 Temmuz 2020 15:41