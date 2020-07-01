Bakan Koca'dan okulların açılmasına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu

Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle;

OKULLAR AÇILACAK MI?

Okulların açılmasına zaman var. Bilim Kurulu'nda şu an bu gündeme gelmedi. Salgının seyri bunu belirler. Bu anlamda alınması gereken öneri anlamında paylaşmış oluruz. Okulların önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitimi yapmak noktasında bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu hastalık dönemi için değil genel anlamda olduğunu biliyoruz. O dönem geldiğinde Bilim Kurulu önerisini paylaşmış olur.