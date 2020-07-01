Bakan Koca'dan okulların açılmasına ilişkin açıklama
Koca: "(Okulların açılması) Salgının seyri belirler. Okulların açılmasına yakın, salgının seyrine göre tartışılır, öneri olursa bunu paylaşırız."
|01 Temmuz 2020 20:27
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu
Bakan Koca'nın konuşmasından satır başları şöyle;
OKULLAR AÇILACAK MI?
Okulların açılmasına zaman var. Bilim Kurulu'nda şu an bu gündeme gelmedi. Salgının seyri bunu belirler. Bu anlamda alınması gereken öneri anlamında paylaşmış oluruz. Okulların önümüzdeki dönemde dijital ortamda eğitimi yapmak noktasında bir hazırlık içinde olduğunu biliyoruz. Bu hastalık dönemi için değil genel anlamda olduğunu biliyoruz. O dönem geldiğinde Bilim Kurulu önerisini paylaşmış olur.Vaka sayısı en düşük 5 il İşte vaka sayısında artış yaşanan 5 il
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