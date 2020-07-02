Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları GYS bekliyor
|02 Temmuz 2020 11:09
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Tarım hizmet kolunda yetkili sendika olan Toç Bir Sen, Bakanlık yetkilileri ile yaptıkları görüşme sonrasında, bakanlık yetkilerinin verdiği bilgiye dayanarak, 2020 yılında görevde yükselme sınavı açılacağını belirtmişti.
2 Ocak 2020 tarihinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:
"Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatları ile Merkez Kuruluşları için 2020'de Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı açılması süreci 31.12.2019 tarihi itibariyle başlamıştır."
Ancak bugün geldiğimiz tarih itibariyle hala bir açıklama yapılmamıştır., sınav tarihi belirlenmemiş ve genelge yayımlanmamıştır.
5000 bin civarında Tarım ve Orman Bakanlığı personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını bekliyor.
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