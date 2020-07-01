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MHP, tüm hesapları askıya alma kararı aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerine yaptığı paylaşımda, bütün hesaplarını askıya aldıklarını duyurdu.
 01 Temmuz 2020 21:15
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MHP, tüm hesapları askıya alma kararı aldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin açıklamaları üzerine yaptığı paylaşımda, bütün hesaplarını askıya aldıklarını duyurdu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Liderimizin Sayın Devlet Bahçeli'nin sosyal medya ile ilgili kararına ve tepkisine binaen bütün hesaplarımızı askıya alıyoruz.

Müfteriler, münafıklar, müptezeller, sosyal medyadan temizlenip konuyla ilgili kanuni düzenleme yapılasıya kadar ve Lider Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklama yapıncaya kadar hesaplarımızı askıya alıyoruz." ifadelerini kullandı.

DHA
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