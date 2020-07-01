1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Pegasus, Temmuz ayı yurt içi uçuşlarını açıkladı

Pegasus Havayolları Temmuz ayında gerçekleşecek yurt içi uçuş listesini yayınladı.
 01 Temmuz 2020 21:44
Yazdır
Pegasus, Temmuz ayı yurt içi uçuşlarını açıkladı

Pegasus Havayolları Temmuz ayında gerçekleşecek yurt içi uçuş listesini yayınladı.

Pegasus Havayolları 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Yurt içi uçuş listesini yayınladı. Pegasus'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İstanbul Sabiha Gökçen'den; İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Batman, Bingöl, Bodrum, Diyarbakır, Dalaman, Denizli, Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Şanlıurfa, Alanya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kars, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Amasya, Sinop, Ordu, Samsun, Trabzon, Van ve Sivas'a sefer düzenlenecek.

İzmir'den; İstanbul Sabiha Gökçen, Adana, Ağrı, Kayseri, Ankara, Elazığ, Şanlıurfa, Hatay, Mardin, Muş, Samsun, Trabzon ve Sivas'a, Adana'dan; İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya, Bodrum, Dalaman, Trabzon, İzmir ve Van'a, Antalya'dan; İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, Adana ve Trabzon'a, Ankara'dan ise İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuş gerçekleşecek" ifadeleri yer aldı.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı
01 Temmuz 2020 21:52		 Koronavirüsü atlatan kadın: Nefes almakta güçlük çekiyorum
01 Temmuz 2020 21:21
Ateşi 39.5 derece çıkan yolcu hastaneye kaldırıldı
01 Temmuz 2020 21:18		 Dışarıda maske takmayanlara hayret ediyorum'
01 Temmuz 2020 19:38
Termometre 43 dereceyi gördü, bunalan vatandaşlar deniz istedi
01 Temmuz 2020 16:39		 Müşteki istedi, şüpheli kitap bağışı ile cezadan kurtuldu
01 Temmuz 2020 16:36
İletişim Başkanı Altun'dan 'sosyal medya' açıklaması
01 Temmuz 2020 16:28		 Memurun gözü haziran enflasyonunda
01 Temmuz 2020 16:02
İzin çıktı ancak sinema salonları açılamadı
01 Temmuz 2020 15:01		 THY, İtalya uçuşlarına bugün yeniden başladı
01 Temmuz 2020 14:09
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:56 - Turizm merkezlerinde 'kaçak yapıya' geçit verilmiyor21:54 - ABD'li ilaç şirketi: Aşı'da olumlu sonuç alındı21:52 - İzmir'de düğünler Kovid-19 tedbirleriyle yapılmaya başladı21:50 - Vali açıkladı: İlimizde vaka artışları devam ediyor21:49 - Dışişleri'nden ABD'nin Ayasofya açıklamasına tepki21:45 - Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
21:44 - Pegasus, Temmuz ayı yurt içi uçuşlarını açıkladı21:21 - Koronavirüsü atlatan kadın: Nefes almakta güçlük çekiyorum21:18 - Ateşi 39.5 derece çıkan yolcu hastaneye kaldırıldı21:17 - 'Sosyal medya teklifi Meclis tatile girmeden yasalaşsın'21:15 - MHP, tüm hesapları askıya alma kararı aldı21:04 - Dolandırılmak istenen çiftçiyi polis kurtardı
21:01 - 2 yaşındaki Melek her yerde aranıyor20:46 - Erdoğan, uzun süre sonra ilk defa yurt dışına çıkacak20:40 - AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında gerginlik20:39 - Erzurum Şehir Hastanesinde Türk malı solunum cihazları devreye girdi20:27 - Bakan Koca'dan okulların açılmasına ilişkin açıklama
20:03 - Vaka sayısı en düşük 5 il
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çoklu baro kanun teklifi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Benzin ve motorine zam yapıldı
Memurun gözü haziran enflasyonunda
İşte vaka sayısında artış yaşanan 5 il
İkranur, derede boğularak hayatını kaybetmiş
Ateş Kara'dan Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili açıklama
Bakan Koca'dan okulların açılmasına ilişkin açıklama
Vaka sayısı en düşük 5 il
Bakan Selçuk açıkladı: KPSS tercih tarihleri belli oldu
KPSS 2020/8 tercih sonuçları açıklandı
Veriler açıklandı... Yeni vaka sayısı 1000'e yaklaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
özgür özel 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
çin'de yeni grip virüsü ortaya çıkması 2
ozan güven 1
06.07.2020 kayserispor vs beşiktaş maçı 1
ilkokullarda branş derslerine ayrı öğretmen girmesi 1
gençlerimizden geleceklerini özel sektörde aramalarını istiyorum 1
kelepire almak 1
01.07.2020 sarma sigara ve tütünün yasaklanması 3
01.07.2020 sosyal medya düzenlemesi 1
SON İLANLAR
Abdullah Gül Üniversitesi Yüksek Lisans Programı ilanı
Hayrabolu Belediyesi Mühendis Alacak
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İşçi Alacak
Eğirdir Su Ürünleri Arş. Enst. Geçici İşçi Alacak
Çamoluk Öğretmenevi İşçi alacak
Jandarma Genel Komutanlığı Muvazzaf Astsubay 1000 öğrenci Alacak
Jandarma ve Sahil Güvenlik Fakültesi Muvazzaf Subay 300 Erkek Öğrenci Alacak
Eskişehir Milli Eğitim Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Yıldız Tekinik Üniversitesi Eski Hükümlü İşçi Alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Eski Hükümlü İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam