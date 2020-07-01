Pegasus, Temmuz ayı yurt içi uçuşlarını açıkladı
Pegasus Havayolları Temmuz ayında gerçekleşecek yurt içi uçuş listesini yayınladı.
|01 Temmuz 2020 21:44
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Pegasus Havayolları Temmuz ayında gerçekleşecek yurt içi uçuş listesini yayınladı.Pegasus Havayolları 1-31 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Yurt içi uçuş listesini yayınladı. Pegasus'un sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İstanbul Sabiha Gökçen'den; İzmir, Ankara, Antalya, Adana, Batman, Bingöl, Bodrum, Diyarbakır, Dalaman, Denizli, Balıkesir, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Şanlıurfa, Alanya, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kars, Konya, Malatya, Mardin, Muş, Amasya, Sinop, Ordu, Samsun, Trabzon, Van ve Sivas'a sefer düzenlenecek.
İzmir'den; İstanbul Sabiha Gökçen, Adana, Ağrı, Kayseri, Ankara, Elazığ, Şanlıurfa, Hatay, Mardin, Muş, Samsun, Trabzon ve Sivas'a, Adana'dan; İstanbul Sabiha Gökçen, Antalya, Bodrum, Dalaman, Trabzon, İzmir ve Van'a, Antalya'dan; İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, Adana ve Trabzon'a, Ankara'dan ise İstanbul Sabiha Gökçen, İzmir, Antalya, Bodrum ve Dalaman uçuş gerçekleşecek" ifadeleri yer aldı.
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