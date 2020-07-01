Pegasus, Temmuz ayı yurt içi uçuşlarını açıkladı

YARGI; PROJE OKULLARI YÖNETİCİ SEÇİMİNDE ATAMA KRİTERLERİ BELİRLENMELİDİR Erzurum Bölge İdare Mahkemesinin kararı uyarınca Milli Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin "Yöneticiliğe görevlendirme" başlıklı 14. maddesi uyarınca proje okullarında yönetici görevlendirmelerinde, başarı kriterleri belirlenerek adaylar ve görevlendirilecek kişiler bu kriterlere göre değerlendirilmelidir.