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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32 ve 33. hafta programları açıklandı. Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.
 01 Temmuz 2020 21:45
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 32 ve 33. hafta programları açıklandı. Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.

Süper Lig'de 32 ve 33'üncü hafta maçlarının programı açıklandı.

Ligin 33'üncü haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü oynanacak.

İki haftanın maç programı şöyle;

---32. HAFTA

11 TEMMUZ CUMARTESİ:

21.00 Göztepe-Gençlerbirliği (Gürsel Aksel)

21.00 Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor (Ülker)

12 TEMMUZ PAZAR:

18.30 MKE Ankaragücü-Galatasaray (Eryaman)

21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

21.00 Yukatel Denizlispor-Trabzonspor (Denizli Atatürk)

13 TEMMUZ PAZARTESİ:

18.30 Kasımpaşa-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

18.30 Hes Kablo Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.00 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (Konya Büyükşehir Belediye)

21.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Beşiktaş (Yeni Malatya)

---33. HAFTA

17 TEMMUZ CUMA:

21.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

18 TEMMUZ CUMARTESİ:

21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor (Bahçeşehir Okulları)

21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor (Medical Park)

19 TEMMUZ PAZAR:

18.30 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

18.30 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor (Eryaman)

21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe (Vodafone Park)

20 TEMMUZ PAZARTESİ:

21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)
DHA
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