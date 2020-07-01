Vali açıkladı: İlimizde vaka artışları devam ediyor
|01 Temmuz 2020 21:50
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Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında artışın devam ettiğini belirterek, "Sağlık personelimiz canla başla çalışıyor. Çok kişiyle görüşüp maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet edilmediği müddetçe başarılı olamayız." değerlendirmesinde bulundu.
Vali Gül ve kentteki sağlık yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar ele alındı.
Toplantı sonrası sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Gül, herkesi kurallara uymaya davet ederek, şunları kaydetti:
"İlimizde vaka artışları devam ediyor. Sağlık personelimiz canla başla çalışıyor. Çok kişiyle görüşüp maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet edilmediği müddetçe başarılı olamayız. Sorun belli, çare belli. Kendimizi disipline edeceğiz. Bana bir şey olmaz deme, çok şey olur."
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