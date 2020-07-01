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ABD'li ilaç şirketi: Aşı'da olumlu sonuç alındı

ABD'li ilaç şirketi Inovio, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği potansiyel aşının birinci aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç aldığını bildirdi.
 01 Temmuz 2020 21:54
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ABD'li ilaç şirketi: Aşı'da olumlu sonuç alındı

ABD'li ilaç şirketi Inovio, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiği potansiyel aşının birinci aşama klinik denemelerinden olumlu sonuç aldığını bildirdi.

"Clinicaltrialsarena.com" internet sitesinde yer alan habere göre, 18 ila 50 yaşlarındaki 40 sağlıklı gönüllü üzerinde yapılan denemede, "INO-4800" adı verilen aşı adayının güvenliği tescil edildi.

ABD'de Philadelphia ve Kansas'ta yürütülen klinik denemede, 4'er hafta arayla 1 ve 2 miligram dozlarda aşı uygulanan deneklerin genel olarak aşıya uyum gösterdiği görüldü.

Toplam 80 doz uygulamasının 10'unda birinci dereceden bazı yan etkiler görüldü, insan sağlığını tehdit edecek düzeyde bir yan etkiye rastlanmadı.

Vücut sıvılarının ve hücrelerin bağışıklık tepkisini ölçen testlerde deneklerin yüzde 94'ünde ortalama bağışıklık tepkilerinin oluştuğu görüldü.

Denemenin sonuçları, bağımsız Veri Güvenliği İzleme Kurulu tarafından doğrulandı.

- Fareler üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuç alındı

Şirket daha önce fareler üzerinde yapılan testlerde, aşı adayının virüsün hayvanların ciğerlerinde çoğalmasını engellediğini tespit ettiklerini bildirmişti.

- Kovid-19'un DNA diziliminin açıklanmasından üç saat sonra potansiyel aşıyı ürettiler

Şirketin 11 Ocak'ta Kovid-19'un DNA diziliminin açıklanmasından 3 saat sonra Kovid-19'un DNA dizilimini taklit eden potansiyel bir aşı ürettiği açıklanmıştı.

DNA tabanlı potansiyel aşının, virüsün genetik mühendislikle üretilmiş yapay bir versiyonuyla vücutta bağışıklık tepkisi uyandırmayı amaçladığı belirtilmişti.

Inovio, daha önce Orta Doğu Solunum Sendromuna (MERS) karşı "INO-4700" adını verdiği potansiyel bir aşı geliştirmek üzere çalışmalar yürütmüştü.

Şirket 23 Ocak'ta aşıyı geliştirmek üzere ABD'deki Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonundan (CEPI) 9 milyon dolar hibe yardımı aldığını açıklamış, 30 Ocak'ta ise kitlesel üretim için Çinli Advaccine biyoteknoloji şirketiyle iş birliği yapacağını duyurmuştu.

Şirket ilk aşamanın sonuçlanmasının ardından ikinci ve üçüncü aşama klinik denemeleri, ABD'nin yanı sıra Çin ve Güney Kore'de yapmayı hedefliyor. Denemelerden olumlu sonuç alınması halinde 2020 sonuna kadar 1 milyon doz aşı üretilmesi planlanıyor.

- 17 aşı adayı klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, 29 Haziran itibarıyla Kovid-19'a karşı 132 aşı adayı klinik öncesi geliştirme aşamasında, 17 aşı adayı ise klinik deneme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelinde vaka sayısı 10 milyon 680 bini aşarken, 516 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı
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