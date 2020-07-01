Kayseri'de 2 günlük bebeğin ölümüne ilişkin soruşturma
Kayseri'de sarılık teşhisiyle tedavi altına alınan 2 günlük bebeğin ölümüyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.
|01 Temmuz 2020 21:59
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Kayseri'de sarılık teşhisiyle tedavi altına alınan 2 günlük bebeğin ölümüyle ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.
Mehmet Yaş ile eşi Yeter Yaş'ın bebeği, 24 Haziran'da Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde sezaryenle dünyaya geldi.
Bebek, anne ve babası tarafından bir gün sonra kontrol amacıyla bir özel hastaneye götürüldü.
Burada sarılık teşhisi konulan bebek, iddiaya göre tedavi altına alındıktan sonra kuvözde yaşamını yitirdi. Aile ise olayın ardından hastane yönetimi ve bir doktordan şikayetçi oldu.
İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
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