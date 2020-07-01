Kuş cenneti Küçükçekmece balık cehennemine döndü
|01 Temmuz 2020 22:03
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Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Küçükçekmece Gölü, önceki yıllarda masmaviyken şu an kirlilik nedeniyle siyah renge büründü. Yüzeyi adeta siyah bir örtü ile kaplanan göl drone ile havadan görüntülendi.
Toplu balık ölümlerinin yaşandığı Küçükçekmece Gölü önceki yıllarda masmaviyken, şu an yüzeyi adeta siyah bir örtü ile kaplanmış durumda. Havadan çekilen görüntülerde gölün Altınşehir tarafında kalan kıyı şeridinde kirlilikten dolayı yer yer kahverengi olduğu görülürken, bazı kısımlarının ise siyah renge büründüğü görüldü. Çevredeki vatandaşlar ise gördükleri manzaradan rahatsız olduklarını belirtti. Uzmanlar, balık ölümlerinin oksijen eksikliğinden dolayı olabileceğini belirtti. Siyaha bürünen göl drone ile havadan görüntülendi.
"Küçükçekmece merkezden tutun Altınşehir'e kadar bu gölün kirliliği uzanıyor"
20 yıldır Küçükçekmece'de oturan Hamza Keme, "Bu kirliliğe ilk defa şahit oluyorum. Hiç bu kadar kirli görmemiştim. Küçükçekmece merkezden tutun Altınşehir'e kadar bu gölün kirliliği uzanıyor. Son bir, bir buçuk yıldır bu gölün kirlenmesinin sebebinin kim buluyorsa bulsun bir an önce. Ölü balıkları gördünüz biz bunları yiyorduk burada ama şuan bırakın yemeyi gölün kenarında oturamıyoruz. Göldeki karartıyı çevredeki tüm insanlar görüyor" dedi.
"En kısa zamanda önlem almaları gerekiyor"
Küçükçekmece'de çalışan Murat Bertan, "İki, iki buçuk yıldır buradayım ama gölü ilk defa böyle görüyorum. Balıklarında telef olduğunu ilk defa görüyorum. Bazen dalgalanıyor rengi değişiyor ama böyle görmedim hiç içler acısı bir durum. En kısa zamanda önlem almaları gerekiyor" şeklinde konuştu.
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