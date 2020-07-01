Polisin, sokak köpeğine su vermesi beğeni topladı
Malatya'da İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Buğra Zeynal'ın (29), bir kapa çeşmeden su doldurup, sokak köpeğine vermesi sosyal medyada beğeni topladı.
|01 Temmuz 2020 22:23
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Malatya'da İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Buğra Zeynal'ın (29), bir kapa çeşmeden su doldurup, sokak köpeğine vermesi sosyal medyada beğeni topladı.
İl Emniyet Müdürlüğü İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nde görevli polis Buğra Zeynal, İnönü Caddesi'ndeki çeşmeden su doldurduğu kabı, bitkin haldeki sokak köpeğinin önüne koydu.
Sıcak havada susuz kaldığı sokak köpeği, suyu içerken, yaşananları bir vatandaş cep telefonuyla kaydedip, sosyal medyadan paylaştı. Görüntü, çok sayıda beğeni aldı.
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