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16 yaşındaki İbrahim 5 gündür kayıp

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 5 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki İbrahim Aldal'ın bulunması için çalışma başlatıldı.
 01 Temmuz 2020 22:30
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16 yaşındaki İbrahim 5 gündür kayıp

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 5 gün önce evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 16 yaşındaki İbrahim Aldal'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencisi İbrahim Aldal, 27 Haziran Cumartesi günü akşam saatlerinde arkadaşına gideceğini söyleyerek evden ayrıldı.

Aldal ailesi geri gelmeyen oğullarının durumundan endişelenerek durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, 5 gündür kayıp olan Aldal'ı bulmak için çalışma başlattı.

Baba Hilmi Aldal, aile olarak endişeli olduklarını ifade ederek, oğlunu görenlerin polise bildirmesini istedi.
DHA
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