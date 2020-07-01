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Erdoğan, üç muhalefet liderine böyle cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'in başlattığı, Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan'ın devam ettirdiği tartışmaya bir twit ile cevap verdi. Erdoğan "Onlar dizi izleyip film çeviredursun, biz hizmet edip tarih yazmaya devam edeceğiz." dedi.
 01 Temmuz 2020 22:35
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Erdoğan, üç muhalefet liderine böyle cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden sahte hesaplarla yapılan itibar suikastlerine değindi ve bu konuda yasal düzenleme yapılacağını belirtti.

Ancak Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, sosyal medyaya, Netflix'in kapatılacağı şeklinde yansıdı.

Önce İyi Parti lideri Meral Akşener bir açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu bu açıklamayı ilgi tutup bir cevap verdi. HDP Eş başkanı Pervin Buldan da, Kılıçdaroğlu'un ilgi tutup başka bir açıklama yaptı.

Ak Parti lideri Recep Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise birer açıklama yapıp, muhalefet liderlerinin bu açıklamalarına yanıt verdiler.

İşte o açıklamalar

Memurlar.Net
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